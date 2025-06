Peut-on mourir de la maladie d’Alzheimer ?

Champion d’Europe avec l’équipe de France en 1984, entraîneur de l’Olympique lyonnais, Bernard Lacombe est décédé le 17 juin dernier à l’âge de 72 ans. Si les causes de la mort de l'ancien footballeur ne sont pour l’heure pas connues, RMC explique qu’il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Mais peut-on – à proprement parler - mourir de cette maladie dégénérative ?

Le monument du football français Bernard Lacombe est décédé mardi 17 juin à 72 ans. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative concerne 900 000 personnes en France, dont « 65 000 de moins de 65 ans », rappelle l’association France Alzheimer.

Une progression lente mais inexorable

La maladie, qui touche environ 20 % des personnes âgées de plus de 80 ans, évolue lentement et aboutit à un état de dépendance totale, généralement 10 ans après le diagnostic.

Au dernier stade, les troubles de la mémoire deviennent majeurs et l’autonomie disparaît presque entièrement.

Et quand le décès survient, ce n’est pas directement à cause de cette dégénérescence, mais des complications qu’elle entraîne.

Quelles sont les complications ?

La complication la plus fréquente survient avec les troubles de la déglutition. Le malade éprouve des difficultés croissantes à avaler, réduisant progressivement son alimentation et son hydratation. Cette situation s’explique par la crainte de la « fausse route », un phénomène lors duquel aliments ou liquides dévient vers les voies respiratoires au lieu de descendre normalement vers l’estomac. Ces fausses routes peuvent déclencher des infections pulmonaires, particulièrement des pneumonies, qui représentent la cause la plus fréquente de décès chez les patients atteints d’Alzheimer.

Enfin, les langages oral et écrit sont très perturbés, ainsi que la compréhension. La personne s’isole et ne communique plus, elle ne se plaint plus. Cela peut retarder le diagnostic d’autres pathologies : des maladies cardiaques ou respiratoires, des cancers, etc. D’autre part, les chutes sont fréquentes et peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.