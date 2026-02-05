Syndrome pieds-mains-bouche : les adultes peuvent-ils être touchés ?

Le syndrome pieds-mains-bouche est souvent associé à la petite enfance, période de la vie où l’on porte tout à la bouche. Mais contrairement à cette idée reçue, les adultes peuvent également être touchés.

Le syndrome pieds-mains-bouche est une infection virale bénigne. Les virus les plus fréquemment en cause en France sont des entérovirus de type Coxsackie. Il se manifeste par une éruption cutanée sur les plantes des pieds, les mains ainsi que des lésions autour et à l’intérieur de la bouche.

Si cette affection touche principalement les enfants de moins de 5 ans, les adultes peuvent-ils être concernés ? Eh bien oui. Mais la plupart des adultes en bonne santé présentent généralement des symptômes plus légers que les enfants, et certains ne présentent aucun signe. C’est bien là le problème : le syndrome pieds-mains-bouche chez les adultes est souvent non diagnostiqué, car ses manifestations peuvent être confondues avec d’autres affections courantes. Alors que les enfants développent typiquement des vésicules remplies de pus caractéristiques de la maladie, les adultes n’en présentent pas toujours.

Comme chez les enfants, le syndrome pieds-mains-bouche de l’adulte évolue généralement en deux phases distinctes. Première phase, des symptômes ressemblant à ceux de la grippe (légère fièvre, maux de gorge, nez qui coule…). Ceux-ci disparaissent au bout de quelques jours et sont suivis par l’apparition de cloques. Mais encore un fois, il s’agit-là d’une maladie bénigne et la plupart des patients guérissent en sept à dix jours.

Comment traiter le syndrome pieds-mains-bouche chez l’adulte ?

Il n’existe pas de médicament spécifique pour traiter cette infection virale. Le traitement vise essentiellement à soulager les symptômes en attendant que la maladie suive son cours. Cela passe par la prise d’analgésiques en vente libre comme le paracétamol ou l’ibuprofène, des sprays ou bains de bouche anesthésiants pour soulager la douleur, des boissons fraîches ou des glaces à l’eau pour apaiser les lésions buccales…

L’hygiène, la meilleure prévention

Une bonne hygiène reste le meilleur moyen de prévenir la propagation du syndrome pieds-mains-bouche. Le virus se transmettant par la salive, le mucus, les selles, le lavage des mains est essentiel, surtout après avoir changé des couches, essuyé un nez ou utilisé les toilettes.