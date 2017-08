L’Organisation mondiale de la Santé a un nouveau Directeur général. Ce 23 mai, l’Assemblée mondiale de l’OMS a en effet élu le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus à ce poste. Il succède ainsi au Dr Margaret Chan, qui occupait cette fonction depuis le 1er janvier 2007.



Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, nouveau Directeur général de l’OMS élu, a été proposé par le gouvernement de l’Éthiopie. Il commencera son mandat de cinq ans le 1er juillet 2017. Il a été ministre de la santé en Ethiopie entre 2005 et 2012, puis ministre des affaires étrangères entre 2012 et 2016. Il a également été Président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme et du Partenariat Faire reculer le paludisme. Il était enfin coprésident du Conseil du Partenariat pour la Santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Une solide expérience dans la santé

En tant que ministre de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a mis en place une réforme complète du système de santé de l’Ethiopie. Cette dernière a permis la création de 3 500 centres de santé et de 16 000 postes. Il a par ailleurs étendu la couverture de l’Assurance-maladie.