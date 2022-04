1 avocat par semaine pour la santé du cœur

Manger une pomme par jour éloigne le médecin. Voici un dicton bien connu. Consommer un avocat par semaine serait aussi très intéressant. Votre santé cardiovasculaire vous en remerciera.

Le régime méditerranéen, essentiellement composé de fruits et légumes, de légumineuses, de poisson et d’huiles végétales, est largement reconnu comme une alimentation protectrice du système cardiovasculaire. Et certains aliments de ce régime offrent parfois des bénéfices spécifiques ou plus importants que d’autres. Une large étude américaine montre ainsi que l’avocat présente à lui seul des bienfaits significatifs.

Les chercheurs ont suivi une large cohorte de plus de 68 000 femmes de la Nurses’ Health Study et plus de 41 000 hommes de la Health Professionals Follow-up Study durant 30 ans. Tous étaient en bonne santé au début de l’étude. Au cours du travail, 9 185 maladies coronariennes et 5 290 AVC ont été documentés.

Remplacer le beurre et le fromage par l’avocat ?

En comparant avec une analyse détaillée du régime alimentaire de chacun recueilli par questionnaire tous les 4 ans, les scientifiques ont calculé que les participants consommant au moins 1 avocat entier par semaine présentaient un risque réduit de maladie cardiovasculaire de 16%, par rapport à ceux n’en consommant que rarement. L’effet protecteur était encore plus important pour les maladies coronaires avec une baisse du risque de 21%.

Les avocats contiennent en effet des fibres alimentaires, des graisses monoinsaturées (les bonnes graisses) et d’autres composants associés à une bonne santé cardiovasculaire.

En outre, le fait de remplacer une portion d’œuf, de yaourt ou encore de fromage par la même quantité d’avocat serait associé à une baisse du risque cardiovasculaire de 16 à 22%. Une bonne idée facile à mettre en œuvre donc pour améliorer votre diète : penser à remplacer un aliment issu de graisse animale par de l’avocat.