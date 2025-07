Couple libre : les secrets pour que ça marche

Tendance, le couple libre ? Cette façon de vivre son couple vient heurter des notions souvent très ancrées comme la fidélité et la monogamie. Si vous êtes tenté par l’expérience, notez surtout qu’elle nécessite une communication optimale entre les partenaires. Conseils.

De quoi s’agit-il ? « L’expression couple libre s’appuie sur la notion de non-exclusivité, avec l’autorisation d’aller entretenir des relations en dehors du couple. Qu’elles soient purement physiques ou plus engageantes sur le plan émotionnel, spirituel, relationnel etc. » explique Emma Puech-Hélin, sexologue et pharmacienne. Mais en pratique, « la définition appartient surtout à chaque couple selon ce qu’il s’autorise à faire ou pas ».

Des motivations variables

Aux yeux de la spécialiste, le phénomène aurait toujours existé « mais nous constatons que la parole tend à se démocratiser si bien que cela peut déclencher une réflexion chez des personnes qui lèvent un peu le tabou de la monogamie ». Avec selon la sexologue, des motivations qui peuvent être « variables ». Entre :

les couples qui souhaiteraient explorer davantage leur sexualité ;

ceux qui ont traversé différents évènements ou autres conflits, amenés à s’interroger sur d’autres formes de relations « qui leur apparaissent plus épanouissantes» ;

les problématiques d’écarts de désirs, d’envies ou de pratiques sexuelles ;

l’envie de ne pas tout trouver dans son couple. « Il s’agit de s’autoriser à aller chercher d’autres piliers relationnels ailleurs. Ce qui a pour effet plutôt positif d’enlever la pression et ne pas tout centrer sur une seule et même personne, sur une seule et même relation», décrit Emma Puech-Hélin.

Pas une concession

Encore faut-il être parfaitement en phase au sein du couple mais également avec soi-même… En effet, « le couple libre ne doit pas être une concession », appuie-t-elle. Que ce soit pour faire plaisir à l’autre, lié à la crainte de le perdre ou de lui paraître old school ! Et d’insister : « Le couple libre doit être pleinement désiré et susciter l’enthousiasme des deux partenaires. S’il y a une dissonance, ça ne fonctionne pas. C’est même source de souffrance », enchaîne Emma Puech-Hélin. Laquelle insiste sur l’importance « d’un bon contrat initial ».

Transparence optimale

Pour cette spécialiste, la démarche commence par se poser à soi-même, quelques questions : « pourquoi ça me parle ? Qu’est-ce qui m’attire dans l’idée de d’explorer une relation libre ? Quelles craintes puis-je ressentir ? » … Ensuite, elle préconise d’en parler avec son ou sa conjointe « pour essayer d’identifier si elle ou il se trouve dans la même vague d’exploration. Dans tous les cas, l’un des piliers de la relation libre est une excellente communication avec une très grande transparence ».

Ensuite, place au fameux « contrat » à proprement parler, qui nécessite de se poser un maximum de questions, sur les envies, les limites à poser. Par exemple, illustre la sexologue : « dans quel cercle situer la relation ? Celui du couple ? Au-delà ? Les rencontres au travail sont-elles permises ? Et celles d’une nuit ou d’une soirée ». D’ailleurs, « a-t-on le droit de dormir avec un ou une partenaire ? » Sans oublier d’aborder le sujet de la protection contre les infections sexuellement transmissibles (IST)…

Le couple en totem

Emma Puech-Hélin recommande des points très réguliers, histoire de s’assurer que les conjoints sont toujours favorables à la démarche. « Ne pas hésiter à faire part de ses doutes ou inquiétudes éventuelles », glisse-t-elle avant un dernier conseil : « gardez en tête les rituels qui composent le couple. La relation libre, ça n’est pas désinvestir ou sacrifier cette relation. C’est en ajouter à l’existante ».