Même adulte, il n’est jamais trop tard pour apprendre à nager

Les épisodes de fortes chaleurs à l’image de celui que vient de traverser la France, restent encore trop souvent synonymes de hausse du nombre de noyades. Principales victimes ? Les… adultes. D’où l’importance d’apprendre à nager à tout âge. Comment s’y prendre ?

A la fin du mois de mai dernier, Santé publique France a rendu public son bilan annuel des noyades survenues au cours de l’été 2024. De quoi mettre évidence « un nombre toujours élevé » de noyades, » notamment mortelles », lit-on sur ce document. Et d’y apprendre que les adultes « représentent 56 % des victimes de noyade et les moins de 6 ans un peu plus du quart (29 %) ».

Plan d’eau, piscine privée…

Selon Santé Publique France, « parmi les noyades suivies de décès, neuf sur dix concernent les adultes. Tous âges confondus, environ la moitié des décès par noyade survient dans des cours d’eau ou plan d’eau. Pour les autres lieux, la majorité des décès par noyade chez les adultes a lieu en mer tandis que les noyades suivies de décès chez les moins de 18 ans ont principalement lieu en piscine privée ».

Des cours spécifiques

Ces chiffres mettent l’accent sur l’importance d’apprendre à nager, sinon à se débrouiller dans l’eau, quel que soit son âge. Le ministère des Sports a pour cela élaboré des plans intitulés J’apprends à nager et Aisance aquatique. Ils ciblent de façon spécifique les enfants de 4 à 12 ans mais aussi les adultes de plus de 45 ans. Pour en bénéficier, il suffit de se rapprocher d’un club local de natation. Et si vous avez moins de 45 ans, sachez que la plupart des communes dégagent également des créneaux hebdomadaires dédiés à l’apprentissage de la natation adulte, dans leurs piscines. Rendez-vous donc à l’accueil du centre aquatique concerné.

En finir avec l’aquaphobie

Chez l’adulte, la démarche débute souvent par l’enjeu de vaincre sa peur de l’eau. A ce titre, l’association Le pied dans l’eau s’appuie sur une formule bien à elle : « Il faut être bien dans l’eau pour apprendre à nager et non apprendre à nager pour être bien dans l’eau ». L’apprentissage doit donc s’effectuer idéalement dans un bassin d’apprentissage, auprès bien sûr d’un éducateur ou d’une éducatrice.

En douceur…

Ensuite, avant d’apprendre à nager, il s’agit surtout de sentir son corps flotter dans l’eau, indispensable condition pour « accepter de vous laisser porter. À ce moment, vous pourrez vous déplacer (ou nager) avec plaisir en grand bain », précise-t-on du côté de l’association. Laquelle répertorie différentes étapes :

l’immersion, à savoir mettre sa tête sous l’eau ;

la respiration pour gérer son souffle avec calme ;

l’équilibre dans l’eau, sur le dos, sur le ventre ou assis ;

la mobilité, qui revient à savoir se propulser dans ou sous l’eau.

Une fois passées ces étapes, vous pourrez alors gagner le grand bain. Et poursuivre votre apprentissage à travers les différentes nages : le crawl, la brasse ou le dos.