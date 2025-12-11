4 choses à savoir sur la sexualité pendant la grossesse

La grossesse est une période riche en changements, et parmi ceux-ci, la sexualité du couple peut être impactée. Il est toutefois possible de maintenir une vie sexuelle épanouie pendant ces neuf mois. Voici quatre points essentiels à connaître pour traverser sereinement cette période.

La sexualité pendant la grossesse n’est pas dangereuse pour le bébé. Beaucoup de futures mères (et pères) craignent que faire l’amour puisse nuire au bébé. En réalité, sauf contre-indication médicale, il n’y a pas de raison de se priver de vie intime. Le bébé est bien protégé dans l’utérus par le col de l’utérus, les membranes amniotiques et le liquide amniotique. La pénétration ne peut pas atteindre le bébé. De plus, un orgasme ou une relation sexuelle ne provoqueront ni fausse couche ni accouchement prématuré, à moins de complications médicales spécifiques. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à en parler avec votre médecin ou sage-femme.

La grossesse peut influencer la libido. Certaines femmes ressentent une libido accrue en raison des changements hormonaux, notamment au deuxième trimestre, période souvent plus confortable. Pour d’autres, les nausées, la fatigue ou l’inconfort liés à la grossesse peuvent entraîner une diminution du désir. Il n’y a pas de règle générale, et cela peut fluctuer au fil des trimestres. Il est donc essentiel de communiquer avec son partenaire et d’adapter les attentes de chacun à l’évolution de la situation.

Les positions sexuelles doivent être adaptées au cours de la grossesse. Au fur et à mesure que le ventre s’arrondit, certaines positions deviennent moins confortables. Par exemple, la position allongée sur le dos peut rapidement devenir désagréable en raison du poids du ventre et de la pression sur la colonne vertébrale. Pour éviter ces désagréments, d’autres options peuvent être adoptées. Parmi les plus populaires, on trouve la position de la cuillère où les deux partenaires sont allongés sur le côté, ou la cavalière, où la femme est au-dessus. D’autres alternatives comme la masturbation mutuelle ou les rapports bucco-génitaux peuvent aussi être des options agréables à explorer. L’important est de trouver ce qui est le plus confortable pour vous deux.

Le sexe peut provoquer des contractions sans danger. Certaines femmes peuvent ressentir des contractions légères après un rapport sexuel, surtout à partir du deuxième trimestre. Ces contractions sont souvent appelées contractions de Braxton-Hicks et ne doivent pas être une source d’inquiétude. Elles sont généralement irrégulières et ne sont pas douloureuses. Cependant, si les contractions deviennent régulières, douloureuses ou accompagnées de saignements, il est important de consulter votre médecin.