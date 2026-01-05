Santé : contre les fake news, une IA qui s’appuie uniquement sur des sources fiables

Si l'information en santé est omniprésente aujourd’hui, elle n’est pas toujours fiable. C’est pourquoi la startup PaperDoc lance Gustave, le premier assistant conversationnel IA spécifiquement conçu pour répondre aux questions de santé du grand public, en s'appuyant exclusivement sur des sources françaises fiables.

Connaissez-vous la littératie en santé ? C’est cette capacité à comprendre et utiliser l’information médicale pour prendre des décisions éclairées. Selon l’Organisation mondiale de la santé, en Europe, pour la moitié de la population adulte, « le niveau de littératie en santé n’est pas optimal ». Ainsi, beaucoup de patients peinent à trouver des informations fiables au moment où ils en ont besoin, tandis que les fausses informations se propagent à une vitesse alarmante sur les réseaux sociaux, notamment.

Face à ce constat, et alors que les professionnels de santé disposent de moins en moins de temps pour échanger avec leurs patients, la startup française PaperDoc souhaite apporter une réponse concrète.

L’application Gustave « répond à ce triple défi par des réponses claires, rédigées en langage accessible, sourcées dans les référentiels et recommandations françaises, et traçables, explique le Dr Nicolas Gatulle, médecin anesthésiste-réanimateur et cofondateur de PaperDoc. Il affiche l’origine de l’information ainsi que ce qu’il a compris de la question posée. Lorsqu’une information n’est pas disponible dans les sources de référence, Gustave l’indique explicitement : il n’invente pas. »

Des applications concrètes pour le quotidien

L’assistant IA se distingue aussi par des usages très concrets, notamment dans la continuité des soins entre l’hôpital et le domicile. Après une hospitalisation, Gustave aide les patients à suivre correctement leur traitement en rappelant les consignes essentielles, les signes d’alerte et les moments où une nouvelle consultation est nécessaire.

L’un des points forts de Gustave est sa capacité à réexpliquer les diagnostics et traitements dans un langage simple et compréhensible, permettant aux patients de mieux s’approprier leur parcours de soins. Il sait également reconnaître ses limites : lorsqu’une question nécessite un avis médical, il oriente vers le professionnel de santé approprié selon la situation.

Un calendrier de déploiement progressif

Actuellement disponible en version test (Bêta), Gustave sera officiellement lancé pour le grand public en janvier 2026. Cette version initiale couvrira les besoins les plus fréquents, avec un mécanisme de mise à jour régulière et un dispositif de retour utilisateur intégré.

Par la suite, la startup prévoit d’enrichir progressivement les thématiques abordées, de renforcer l’accessibilité avec des formats audio et différents niveaux de lecture, tout en améliorant continuellement la transparence et la traçabilité des informations fournies.

Pour tester dès aujourd’hui la version bêta de Gustave, rendez-vous sur https://gustave-by-paperdoc.com.