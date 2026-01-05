Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 182 articles

Pourquoi certaines personnes ont-elles tant de plaisir à se curer l’oreille ?

05 janvier 2026

Se curer l’oreille avec un coton-tige ou l'auriculaire est une habitude très répandue. Beaucoup de gens avouent même que cela leur procure une sensation intense de plaisir ou de bien-être sensoriel. Mais d’où vient ce plaisir et est-ce vraiment bon pour nos oreilles ?

Le conduit auditif, c’est-à-dire la partie creuse qui mène du pavillon de l’oreille vers le tympan, contient de nombreuses fibres nerveuses sensibles au toucher. Cela ne suffit toutefois pas à expliquer pas pourquoi se gratter l’oreille peut procurer autant de plaisir.

Soulagement et rareté 

C’est aussi la raison du grattage qui participe à ce plaisir. En effet, le plus souvent, on ne se cure pas l’oreille juste pour le plaisir, mais parce qu’on ressent une démangeaison ou une sensation de gêne à l’intérieur de l’oreille. Quand on gratte cette zone, le cerveau reçoit un signal de soulagement, un peu comme lorsqu’on gratte suite à une démangeaison au niveau de la peau. Scientifiquement, ce soulagement est lié à l’activation de centres du plaisir dans le cerveau – notamment le système de récompense dopaminergique – qui libèrent des neurotransmetteurs associés à une sensation de bien-être. Des études sur la neurophysiologie du grattage des démangeaisons montrent que certaines régions du cerveau liées au plaisir sont activées pendant ou juste après le grattage, ce qui renforce la sensation agréable.

D’autre part, contrairement à la peau de la main ou du bras, le conduit auditif est rarement stimulé dans la vie quotidienne. Cette zone n’est pas souvent touchée ou massée, ce qui peut renforcer l’intensité de la sensation lorsqu’on la stimule.

Gare aux risques

Pour autant, même si cela peut être agréable, se curer l’oreille trop souvent ou trop profondément peut être dangereux. Les médecins ORL déconseillent l’usage de coton-tige ou d’objets pointus pour aller au fond du conduit auditif car la peau y est très fragile et peut s’irriter ou se blesser facilement.

En poussant des objets trop profondément, on risque de repousser le cérumen vers l’intérieur, ce qui peut créer un bouchon ou une gêne auditive.

Enfin, dans les cas les plus graves, une pression trop forte peut provoquer une perforation du tympan ou une irritation conduisant à une infection.

  • Source : Cleveland Clinic - Biology Insights – National Library of Medicine

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Verglas : comment éviter la chute ?
Lire la suite
Graisse viscérale, graisse sous-cutanée: quelles différences ?
Lire la suite
IST : ces complications urologiques qui pourraient être évitées
Lire la suite
Grève des médecins libéraux : comment faire si vous devez consulter ?
Lire la suite
Europe : la consommation d’alcool responsable d’un tiers des décès par blessures
Lire la suite
Sommeil, perte de poids, humeur… les bienfaits prouvés du Dry January
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : qu’est-ce que la technologie time-lapse ?

SUIVANTE

Infertilité : c’est aussi une affaire d’hommes

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils