4 conseils pour bien vivre le ramadan

D'après le Conseil français du culte musulman (CFCM), le Ramadan 2025 débutera samedi 1er mars. Un mois dédié à la réflexion, la gratitude, la connexion avec la famille, au cours duquel, du lever au coucher du soleil, les musulmans ne doivent ni manger ni boire. Comment vivre au mieux cette période ?

Ni aliments, ni eau entre le lever et le coucher du soleil : c’est le principe du jeûne du ramadan. Une période qui peut être difficile à gérer, pouvant entrainer fatigue et hypoglycémie.

Un sahur équilibré

Le sahur, c’est le repas avant l’aube. Celui-ci doit être bien composé afin de préparer le corps à affronter la journée de jeûne et à faciliter la digestion. Optez pour un mélange de glucides complexes, de protéines, de graisses saines et de fruits et légumes. Évitez les aliments salés ou frits et préférez le pain complet, le riz brun, les œufs, l’avocat, le fromage, le labné et les bananes. N’oubliez pas de vous hydrater suffisamment avant le début du jeûne. En revanche, évitez les boissons contenant de la caféine comme le café, le thé et le cola, car la caféine peut inciter certaines personnes à uriner plus souvent, ce qui peut entraîner une déshydratation.

Et au moment de la rupture du jeûne, ne vous jetez pas sur les aliments trop gras et trop sucrés. Votre estomac n’appréciera pas la surcharge imposée. Il faut en effet 20 minutes au corps pour se rendre compte qu’il a assez consommé. Manger en pleine conscience et être attentif au moment où votre faim est réellement satisfaite provoque moins de stress sur votre corps et vous donne plus d’énergie que de manger de grandes quantités en un temps restreint.

Pratiquez une activité douce

Les premiers jours de jeûne peuvent s’accompagner d’une baisse d’énergie le temps que votre corps s’adapte. Intégrez des activités douces dans votre journée : quelques minutes d’étirements, une courte promenade ou des exercices de respiration simples peuvent vous aider à conserver votre énergie pendant la journée.

Planifiez votre sommeil

Le Ramadan est traditionnellement une période où les proches se réunissent pour l’Iftar, le moment de la rupture du jeûne, souvent jusque tard dans la nuit. Pour ne pas accuser une lourde dette de sommeil, essayez de vous coucher plus tôt quelques soirs par semaine pour récupérer et prévoyez (si cela vous est possible) une sieste régulière.

Connectez-vous aux autres

Le ramadan est une période propice au rapprochement avec sa famille, ses amis… Profitez-en, car il a depuis longtemps été montré que les relations sociales ont un impact significatif sur la santé mentale.

Enfin, n’hésitez pas à en parler si vous rencontrez des difficultés durant ce mois de jeûne.