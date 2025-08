Comment apprendre à son enfant à s’ennuyer !

« J’m’ennuie… » Voilà qui tombe très bien car un enfant doit justement… prendre le temps de s’ennuyer ! Difficile bien sûr de lui répondre cela mais laissez-le s’ennuyer ! Pour quelles raisons ?

« L’enfant a besoin de se reposer, de s’ennuyer, de rêver », souligne Florence Millot, psychologue pour enfants et adolescents. Et pour cause, à travers cet ennui, il « va pouvoir réfléchir à sa prochaine activité. En somme, cela stimule sa créativité, son imagination. Il va s’inventer des histoires. Autant de manières de s’évader et de ne pas appréhender les moments où il se retrouvera seul », retient l’Association des Centres Medico-Psycho-Pédagogiques (ACMPP) de la Martinique.

Imagination et créativité

Encore faut-il le laisser s’ennuyer… En effet, il peut être tentant pour un parent de briser cet ennui, trop facilement considéré comme un vide, pour le stimuler à nouveau. Alors, laissez-le. Et s’il vous sollicite avec insistance, proposez-lui une activité. Vous pouvez la lancer avec lui et d’une façon discrète, au bout de quelques minutes, laissez-le seul. Il poursuivra son jeu, dessin ou autre coloriage, seul avec lui-même et son imagination. Sans se laisser guider.

Surtout pas d’écran !

Seul, votre enfant aura en effet plus de chances de créer, de s’évader par la pensée voire de parler à des amis imaginaires ! Avec à terme, des bienfaits sur l’estime de soi. Alors apprenez, vous aussi, à ne pas lui proposer en permanence des occupations. Et surtout, ne cédez pas à la facilité nommée… écrans ! Il s’agit tout bonnement d’une occupation passive. Laquelle figure en totale contradiction l’enjeu de développer l’imaginaire et la créativité.