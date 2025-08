Naissance : le sexe biologique d’un bébé est-il vraiment dû au hasard ?

Selon une étude américaine, le sexe biologique d’un enfant pourrait notamment être influencé par l’âge de la mère lors du premier accouchement. Explications.

Selon un rapport des Nations unies, il naît un peu plus de garçons que de filles sur Terre, 106 garçons pour 100 filles. Pourtant on connaît tous des fratries composées uniquement de filles ou uniquement de garçons. Pourquoi Barry, Robin et Maurice Gibb, les Bee Gees, n’ont-ils pas de sœur ? Tout comme les trois frères Hemthworth (Liam, Chris et Luke) ? Pourquoi ces familles ne respectent-elles pas les proportions mondiales, quasiment équitables ? Le sexe biologique d’un enfant pourrait-il ne pas être aussi aléatoire qu’on ne le pensait jusqu’à maintenant ? C’est ce que suggère une étude de l’université de Harvard (Etats-Unis), publiée le 18 juillet dans la revue Science Advances.

Jamais trois sans quatre ?

Les chercheurs ont examiné plus de 146 000 grossesses de 58 000 femmes, toutes infirmières, entre 1956 et 2015 à l’aune de huit caractéristiques (taille, IMC, couleurs des cheveux, groupes sanguins, âge à la naissance du premier enfant…) Ils ont découvert que certaines familles présentaient plus de chances d’avoir des enfants du même sexe. Et les mères ayant eu trois enfants ou plus étaient davantage susceptibles d’avoir uniquement des garçons ou uniquement des filles. « Si vous avez eu deux ou trois filles et que vous essayez d’avoir un garçon, sachez que vos chances ne sont pas égales. Vous avez plus de chances d’avoir une autre fille », a déclaré Jorge Chavarro, professeur de nutrition et d’épidémiologie et auteur principal de l’étude, cité par le Washington Post.

Selon les calculs des chercheurs, les familles de trois garçons ont 61 % de chances supplémentaires d’avoir un quatrième garçon. Dans celles de trois filles, elles présentent statistiquement une probabilité de 58 % que le quatrième enfant soit de sexe féminin.

Les changements biologiques liés à l’âge en cause ?

Selon l’étude, l’âge maternel pourrait également jouer un rôle dans le sexe d’un enfant. Les femmes ayant accouché de leur premier enfant après 28 ans étaient légèrement plus susceptibles de n’avoir que des garçons ou que des filles. Selon Jorge Chavarro, cela pourrait être lié aux changements biologiques liés à l’âge chez la femme (phase folliculaire plus courte, acidité vaginale…). Une phase folliculaire plus courte tendrait à favoriser la survie du chromosome Y, tandis qu’un environnement vaginal plus acide favoriserait la survie du chromosome X. Et chaque femme peut présenter une prédisposition à l’un ou l’autre de ces facteurs.

Ces travaux ont également mis en lumière deux gènes qui pourraient influencer le fait d’avoir uniquement des filles ou uniquement des garçons. « Nous ignorons pourquoi ces gènes seraient associés au sexe à la naissance, mais ils le sont, ce qui ouvre de nouvelles questions », commente auprès du Washington Post Jorge Chavarro.

Le scientifique recommande toutefois que de futures études se penchent sur le mode de vie, l’alimentation et l’exposition aux produits chimiques. Ces facteurs peuvent-ils influencer le sexe biologique d’un enfant ?

Cette étude présente plusieurs limites, en premier lieu le fait qu’aucune information n’ait été recueillie sur les pères biologiques. Les chercheurs ont aussi reconnu le manque de diversité au sein de l’échantillon. « La population étudiée est composée majoritairement de femmes blanches (95%) résidant aux États-Unis », précisent-ils. Et la population étudiée, toutes des infirmières, pourrait être prédisposée à une fratrie unisexe via des expositions professionnelles.