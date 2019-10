5 astuces pour préparer un hiver cocoon et sexy à la maison

Les froids et les jours qui raccourcissent ne nous encouragent pas à sortir. Pour réchauffer l’ambiance de votre home sweet home et stimuler votre libido, voici quelques conseils.

Une lumière chaleureuse et douce. Une lumière tamisée peut en effet réchauffer l’atmosphère. Pour cela, optez pour les abats jours ou les appliques de couleur chaude, mais aussi les bougies qui ont ce double don d’apaiser et d’attiser les sens… Le summum étant le feu de cheminée. Idéal pour donner l’envie de se dénuder sans prendre le risque du petit coup de froid !

Des tapis et autres plaids dans tous les recoins. Vous lover dans votre fauteuil préféré ou vous allonger de tout votre long dans votre canapé… rien de meilleur en plein hiver. Si vous voulez inciter votre conjoint à vous rejoindre, rien de tel qu’un bout de corps dénudé sous le moelleux du plaid. Et les tapis tout doux stimulent votre voûte plantaire, au point de vous donner une démarche un poil animal…

Des douceurs sucrées… avec parcimonie. L’hiver, on mange plus calorique, plus gras, plus riche. Pas idéal pour une session de câlins en toute légèreté ! Mais en petite quantité, grignoter attise les papilles. Du chocolat noir, des fruits secs… De quoi enclencher la cascade des hormones du bien-être et du plaisir : dopamine, adrénaline, noradrénaline, sérotonine… le circuit de la récompense s’active.

Des parfums stimulant pour la libido. Pourquoi ne pas tester le pouvoir des huiles essentielles, en massage, en tisane, dans le bain ou diffusées à l’aide de bougies ? Voici les saveurs qui ne laisseront pas vos désirs intacts : benjoin, bois de rose, bois de santal, cannelle écorce, citron mais aussi menthe Poivrée et gingembre ;

De la musique suave, douce, chaude… La musique influe directement sur nos émotions. Préparez une playlist calme pour commencer à onduler, dynamique ou sensuelle pour passer à l’acte… Certaines plateformes vous en préparent aussi, il suffit d’appuyer sur le bouton !