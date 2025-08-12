Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 704 articles

Vitamine C : les 3 sources insoupçonnées de l’été

12 août 2025

Loin des multiples tentations de l’été nommées cocktails, barbecues et glaces, si vous profitiez de la saison pour faire le plein de vitamine C ? Et pour dénicher les principales sources, rien de plus simple ! 

Quelle que soit la saison, la vitamine C s’avère essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Comme le précise l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), elle permet notamment de consolider les fibres de collagène, des éléments du tissu conjonctif qui soutiennent les cellules et les tissus. Au-delà, elle intervient dans la synthèse de molécules impliquées dans la transmission nerveuse et « assure un rôle protecteur des tissus en captant les substances oxydantes ». Sans compter qu’elle facilite aussi l’absorption du fer, en particulier celui des aliments d’origine végétale comme les légumineuses ou les noix.

Les incontournables

Profitez donc de l’été pour faire le plein de vitamine C d’autant plus qu’il suffit – quasiment – de se pencher pour en trouver ! De nombreux fruits et légumes en renferment en quantités abondantes. Les plus pourvus ?

  • le cassis: une concentration en vitamine C assez exceptionnelle : 181mg pour 100g, soit trois fois plus que l’orange, déjà bien dotée, au même titre que les autres agrumes tels que le citron ;
  • le persil: une réserve en vitamine C (133mg pour 100g) très méconnue mais ô combien précieuse. À glisser l’été, dans vos salades, par exemple. Ou en jus, avec du concombre. Un délice !
  • le poivron: 100mg (pour 100g) pour sa version verte jusqu’à 175mg pour le rouge ! Rôti, grillé, farci, cuit au four ou encore cru… Il accompagnera parfaitement vos salades estivales.

Et pour varier ?

Au-delà de ces trois stars de l’été, variez les plaisirs en misant aussi sur le melon, la pastèque et encore l’abricot. Ces derniers apparaissent certes bien moins riches en vitamines C mais sont tout aussi recommandés pour leurs apports en fibres, notamment.

  • Source : ANSES, site consulté le 11 août 2025

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Dorothée Duchemin

Canicule et diabète : quelles précautions prendre ?
Lire la suite
Encéphalite à tiques : hausse de 60 % du nombre de cas déclarés en 2024
Lire la suite
Pour préserver sa vue, mieux vaut un diabète sous contrôle
Lire la suite
Vitamine C : les 3 sources insoupçonnées de l’été
Lire la suite
Canicule : qu’est-ce que l’hyponatrémie, liée à une consommation excessive d’eau ?
Lire la suite
Tous les optimistes se ressemblent, chaque pessimiste est unique
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils