Vitamine C : les 3 sources insoupçonnées de l’été

Quelle que soit la saison, la vitamine C s’avère essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Comme le précise l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), elle permet notamment de consolider les fibres de collagène, des éléments du tissu conjonctif qui soutiennent les cellules et les tissus. Au-delà, elle intervient dans la synthèse de molécules impliquées dans la transmission nerveuse et « assure un rôle protecteur des tissus en captant les substances oxydantes ». Sans compter qu’elle facilite aussi l’absorption du fer, en particulier celui des aliments d’origine végétale comme les légumineuses ou les noix.
Profitez donc de l’été pour faire le plein de vitamine C d’autant plus qu’il suffit – quasiment – de se pencher pour en trouver ! De nombreux fruits et légumes en renferment en quantités abondantes. Les plus pourvus ?
Au-delà de ces trois stars de l’été, variez les plaisirs en misant aussi sur le melon, la pastèque et encore l’abricot. Ces derniers apparaissent certes bien moins riches en vitamines C mais sont tout aussi recommandés pour leurs apports en fibres, notamment.
Source : ANSES, site consulté le 11 août 2025
Ecrit par : David Picot – Edité par : Dorothée Duchemin
