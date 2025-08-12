Vitamine C : les 3 sources insoupçonnées de l’été

Loin des multiples tentations de l’été nommées cocktails, barbecues et glaces, si vous profitiez de la saison pour faire le plein de vitamine C ? Et pour dénicher les principales sources, rien de plus simple !

Quelle que soit la saison, la vitamine C s’avère essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Comme le précise l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), elle permet notamment de consolider les fibres de collagène, des éléments du tissu conjonctif qui soutiennent les cellules et les tissus. Au-delà, elle intervient dans la synthèse de molécules impliquées dans la transmission nerveuse et « assure un rôle protecteur des tissus en captant les substances oxydantes ». Sans compter qu’elle facilite aussi l’absorption du fer, en particulier celui des aliments d’origine végétale comme les légumineuses ou les noix.

Les incontournables

Profitez donc de l’été pour faire le plein de vitamine C d’autant plus qu’il suffit – quasiment – de se pencher pour en trouver ! De nombreux fruits et légumes en renferment en quantités abondantes. Les plus pourvus ?

le cassis : une concentration en vitamine C assez exceptionnelle : 181mg pour 100g, soit trois fois plus que l’orange, déjà bien dotée, au même titre que les autres agrumes tels que le citron ;

: une concentration en vitamine C assez exceptionnelle : 181mg pour 100g, soit trois fois plus que l’orange, déjà bien dotée, au même titre que les autres agrumes tels que le citron ; le persil : une réserve en vitamine C (133mg pour 100g) très méconnue mais ô combien précieuse. À glisser l’été, dans vos salades, par exemple. Ou en jus, avec du concombre. Un délice !

: une réserve en vitamine C (133mg pour 100g) très méconnue mais ô combien précieuse. À glisser l’été, dans vos salades, par exemple. Ou en jus, avec du concombre. Un délice ! le poivron: 100mg (pour 100g) pour sa version verte jusqu’à 175mg pour le rouge ! Rôti, grillé, farci, cuit au four ou encore cru… Il accompagnera parfaitement vos salades estivales.

Et pour varier ?

Au-delà de ces trois stars de l’été, variez les plaisirs en misant aussi sur le melon, la pastèque et encore l’abricot. Ces derniers apparaissent certes bien moins riches en vitamines C mais sont tout aussi recommandés pour leurs apports en fibres, notamment.