Pour préserver sa vue, mieux vaut un diabète sous contrôle

Une nouvelle étude menée par une équipe de l’University College London (UCL) indique que, chez les personnes diabétiques, un mauvais contrôle de la glycémie triple le risque de développer une maladie oculaire.

Le diabète et le contrôle du taux de sucre dans le sang (glycémie) sont-ils associés au diagnostic des maladies oculaires (glaucome, maladies oculaires diabétiques, dégénérescence maculaire, cataracte) ? Si de nombreuses publications scientifiques soutiennent cette relation, une grande étude observationnelle prospective anglaise tranche la question.

L’augmentation mondiale du nombre de personnes atteintes de diabète laisse présager une progression encore sous-estimée de la prévalence des maladies oculaires. Cette étude comble donc un manque de données concernant le lien entre le contrôle de la glycémie et le risque de diagnostic de glaucome, de rétinopathie diabétique, de dégénérescence maculaire et de cataracte. L’étude, qui vient d’être publiée dans la revue scientifique BMJ Open, a examiné les données d’une enquête menée auprès de 5 600 personnes âgées de 52 ans et plus en Angleterre sur une période de 14 ans (2004 – 2019).

+ 31 % de risque par rapport à une glycémie bien contrôlée

Les chercheurs ont constaté que les personnes atteintes d’un diabète « non contrôlé » – c’est-à-dire dont la glycémie était élevée au début de l’étude avaient 31 % de risque de développer une maladie oculaire diabétique (« rétinopathie diabétique ») sur 14 ans. En revanche, les personnes diabétiques dont la glycémie était dans les valeurs « normales » au début de l’étude avaient 9 % de risque de développer cette maladie oculaire sur la même période.

La rétinopathie diabétique est une atteinte de la rétine liée à l’hyperglycémie et qui altère la vision.

De plus, les personnes diabétiques présentant une glycémie élevée étaient plus susceptibles de développer deux autres maladies oculaires : le glaucome (+ 29 %) et la dégénérescence maculaire (+38 %), mais pas plus de cataracte.

Le risque oculaire d’un diabète non diagnostiqué

Autre donnée qui ne surprend pas : les personnes atteintes de diabète non diagnostiqué présentaient un risque plus élevé de développer une maladie oculaire que celles dont le diagnostic avait été posé, et dont la glycémie avait diminué. Plus précisément, les personnes atteintes de diabète non diagnostiqué présentaient un risque accru de 38 % de développer une dégénérescence maculaire au cours des 14 ans étudiées que celles dont le diabète était contrôlé. Leur risque de développer une rétinopathie diabétique était également accru de 23 %.

« Le nombre de personnes âgées atteintes de diabète en Angleterre devrait augmenter rapidement dans les années à venir, commente le Dr Stephen Jivraj, co-auteur de l’étude et membre de l’Institut d’épidémiologie et de soins de santé de l’UCL. Dans les années 2000, la proportion de personnes en âge de travailler ayant reçu un diagnostic de diabète a plus que doublé, passant de 2,8 % à 6,8 %. Ces résultats montrent l’importance du diagnostic et de l’accompagnement des personnes diabétiques dans la prise en charge de leur maladie, car cela réduit le risque de maladies oculaires potentiellement invalidantes. »

Personnes diabétiques : faites suivre votre vue !

« Cette étude souligne l’importance des examens de la vue chez les personnes âgées, en particulier celles ayant reçu un diagnostic de diabète », avertit la première auteure de l’étude, Caitlin Lin. Elle plaide également en faveur d’un dépistage plus large du diabète dans la population générale, afin de réduire le nombre de personnes qui ignorent leur maladie et qui pourraient donc présenter un risque plus élevé de maladie oculaire que si elles avaient reçu un diagnostic.