Manger 5 fruits et légumes par jour. Cette recommandation du PNNS (Plan National Nutrition Santé) est désormais à l’esprit de chacun. Mais tout le monde est-il en mesure de la mettre en œuvre ? Les résultats d’une étude menée par l’association Familles Rurales révèlent que le prix du panier reste un frein important pour les familles modestes notamment. En particulier en bio.

Manger sainement est essentiel pour la santé. Pour ce faire, les 5 fruits et légumes par jour et par personne restent un des éléments les plus importants d’une alimentation équilibrée. Mais pour respecter cette quantité minimum, encore faut-il pouvoir payer le panier. Selon une étude, l’association Familles Rurales estime que l’accès à ces produits reste cher. Notamment pour les produits bios.

Mais c’est surtout entre les points de vente que les disparités se creusent. Tandis que « le prix moyen d’un panier* conventionnel est de 42.34 euros en hard-discount, 51.33 euros en hyper/supermarché et 52.45 euros sur le marché », il atteint… 90.79 euros en magasin spécialisé bio ! Plus ou moins le double donc !.

Un poids lourd pour le budget

Résultat, en 2019, pour manger 5 fruits et légumes frais par jour, une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) dépense entre 117 euros et 222 euros par mois. Et cela représente entre 10 et 18% d’un SMIC net mensuel (1202,92euros).

Comment, dans ces conditions, parvenir à manger sain ? « En adaptant ses achats à son profil, tout dépendra des produits choisis et de la surface de vente visitée ». En clair, il faudra faire l’impasse sur le bio.

Le bio, la panacée ?

Pourtant, le bio n’est-il pas la meilleure option en matière de nourriture saine et de respect de l’environnement ? L’association Familles Rurales soulève un point noir à ce sujet. Parmi ceux-ci, le suremballage. En raison d’un cahier des charges contraignant visant justement à respecter l’environnement « 78% des produits bio vendus en hard-discounts et 57% de ceux vendus en hyper/supermarchés » étaient concernés en 2019 : pommes en barquettes, fruit/légume vendu à l’unité sous plastique…

*8 fruits et 8 légumes