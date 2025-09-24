5 raisons de consommer des champignons

Savoureux et peu caloriques, les champignons sont bien plus que de simples garnitures pour nos plats. Avec l’arrivée de l’automne, zoom sur les bienfaits dont ils regorgent...

Cèpes, trompettes de la mort, coulemelles, girolles, morilles… les jours pluvieux font la part belle aux champignons. Lesquels regorgent de bienfaits.

Des bienfaits pour le cœur

Vous surveillez votre tension artérielle ? Les champignons sont naturellement pauvres en sodium – une tasse entière de champignons de Paris ne contient que 5 milligrammes de sodium. Mieux encore, une étude du Culinary Institute of American et de l’UC Davis montre que remplacer la moitié de la viande par des champignons dans une recette traditionnelle de bœuf haché permet de préserver la saveur tout en réduisant l’apport en sodium de 25 %.

Pour votre cholestérol, c’est tout aussi bénéfique. Les shiitakés, notamment, contiennent des composés qui limitent la production et l’absorption du cholestérol dans le sang.

Un cerveau en pleine forme

Une étude menée à Singapour a révélé que les personnes consommant plus de deux tasses de champignons par semaine réduisaient de 50 % leur risque de développer des troubles cognitifs légers, souvent précurseurs de la maladie d’Alzheimer. Même une consommation d’une tasse par semaine montrait déjà des effets positifs.

Une source unique de vitamine D

Les champignons sont le seul produit végétal naturellement source de vitamine D, essentielle pour l’absorption du calcium et la santé osseuse. Comme nous, ils synthétisent cette vitamine lorsqu’ils sont exposés aux rayons UV. Vous n’en trouverez donc pas dans les champignons de Paris.

Mais sur son site, l’Université de Californie à Los Angeles explique que « pour obtenir l’apport quotidien recommandé, coupez trois champignons, exposez-les au soleil pendant au moins 15 minutes et savourez. » Par ailleurs, les champignons maïtakés permettent d’atteindre le même objectif sans exposition au soleil.

Des intestins plus sains

Notre flore intestinale influence notre santé globale et même notre humeur. Les champignons contiennent des polysaccharides qui agissent comme prébiotiques, stimulant la croissance des bonnes bactéries dans votre intestin.

Un système immunitaire renforcé

Les champignons regorgent de nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre système immunitaire :

le sélénium, qui aide le corps à produire des enzymes antioxydantes. Privilégiez les champignons de Paris pour en maximiser les bienfaits ;

la vitamine D donc, qui stimule la fonction immunitaire et réduit l’inflammation (optez pour les maïtakés) ;

la vitamine B6, nécessaire à la formation des globules rouges et de l’ADN (les shiitakés en sont particulièrement riches).