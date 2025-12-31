Generic selectors
33 167 articles

5 conseils pour attaquer janvier du bon pied

31 décembre 2025

« Bonne année et bonne santé ! » Voilà ce que vous vous apprêtez à répéter et à entendre tout au long de ce mois de janvier 2026. Il ne vous reste plus qu’à appliquer cet adage pour bien attaquer la nouvelle année.

Des fêtes et des vacances derrière nous, une lumière en berne, un environnement propice aux affections respiratoires et autres maladies infectieuses (grippe…) :   pour nombre de personnes, janvier constitue le mois le plus déprimant de l’année. Avec en forme d’apothéose, le fameux Blue Monday, troisième lundi de janvier, censé être le jour le plus déprimant de l’année ! D’où l’importance de positiver, au moment d’attaquer cette nouvelle année. Pour cela :

  • Bougez ! Et si vous commenciez l’année par un footing ou une marche active, histoire de donner le ton ? C’est bien connu, le mouvement constitue l’ami de votre cœur, de vos vaisseaux mais aussi de votre tête. Il est excellent pour le moral, imparable pour lutter contre le stress ;
  • Dormez ! Car le sommeil participe pleinement au maintien d’une bonne santé. Le fait de bien dormir favorise la concentration, la mémoire, l’humeur et le bien-être général. Et pas de téléphone portable ou autre tablette avant d’aller au lit ;
  • Prenez du temps pour vous ! Certes, vous avez tendance à donner la priorité au travail et à la vie de famille. Ménagez-vous toutefois 20 à 30 minutes chaque jour pour faire le vide ou tout bonnement, quelque chose qui vous plaît ;
  • Voyez du monde ! Improvisez des moments décontractés avec des amis ou des collègues, autour d’un plat, d’un verre, d’une activité sportive ou culturelle. Un bon moyen encore une fois, d’évacuer le stress, mais aussi de provoquer fous-rires et sourires ;
  • Mangez vitaminé ! Et cela commence par prendre un petit-déjeuner consistant, avec notamment quelques protéines (fromage, jambon…) et des céréales complètes. C’est lui qui vous fournit l’énergie nécessaire à votre début de journée et vous permettra d’éviter les fringales. Et pour le reste de la journée, un savant équilibre entre les protéines, les lipides et les glucides avec une bonne part de fruits et des légumes frais et de saisons, riches en vitamines.

  • Source : https://www.coeuretavc.ca/ - OMS – Ministère de la Santé

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

