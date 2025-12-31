Réveillon du Nouvel An : 5 conseils pour gérer la nuit blanche

À l’occasion du réveillon du Nouvel An, nombreux sont ceux qui se préparent à faire la fête jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Si cette tradition est synonyme de joie et de convivialité, elle s'accompagne souvent d'un effet secondaire moins agréable : le manque de sommeil. Voici 5 conseils pour mieux gérer cette fatigue post-réveillon.

Avec le changement d’année, nombre d’entre nous s’apprêtent à faire une toute petite nuit, voire à ne pas dormir du tout à l’occasion des festivités du Nouvel An. Voici 5 conseils pour vous aider à vous remettre le plus vite et le mieux possible de cette dette de sommeil.

Ne vous jetez pas sur les aliments gras

Qui, au sortir d’une nuit sans sommeil, n’a jamais eu envie d’un bon burger ou d’un gros plat de pâtes ? Cela s’explique scientifiquement. Une seule nuit blanche suffit à modifier notre perception et nos choix alimentaires. Cela perturbe notre cerveau, nous incitant à nous tourner vers des aliments plus caloriques. Ce phénomène explique d’ailleurs en partie pourquoi l’insomnie et l’obésité sont souvent liées.

Même si les sucreries peuvent donner un coup de fouet temporaire, elles entraînent généralement une baisse d’énergie quelques heures plus tard. Pas constructif si vous souhaitez récupérer rapidement. Préférez les céréales complètes, une source d’énergie à libération lente, les fruits et légumes ou les aliments contenant de la tyrosine (œufs, viande, produits laitiers…) qui améliorent les capacités cognitives. Idéal si vous travaillez le 1er janvier.

La caféine… mais avec parcimonie

Si la caféine ne remplace pas une bonne nuit de sommeil, elle peut néanmoins vous donner le coup de pouce nécessaire pour tenir le lendemain de fête. Elle améliore potentiellement les performances physiques et les capacités cognitives, ce qui en fait un allié précieux après une nuit blanche.

Cependant, attention aux excès qui peuvent entrainer différents symptômes comme une tachycardie. La dose considérée comme « sécuritaire » est d’environ 400 mg de caféine par jour (soit l’équivalent de quatre à cinq tasses de café).

Restez actif pour rester éveillé

Surtout de dormez pas toute la journée. Vous risqueriez de ne pas trouver le sommeil la nuit suivante. L’activité physique peut augmenter votre vigilance. Faire de l’exercice en extérieur peut être particulièrement efficace. L’exposition au soleil augmente la vigilance en signalant à votre horloge biologique qu’il est temps d’être éveillé.

La sieste éclair : votre arme secrète

Quand le sommeil nocturne a été insuffisant, une micro-sieste durant la journée peut tout de même s’avérer salvatrice. La durée idéale se situe entre 10 et 20 minutes : une sieste de 5 minutes est trop courte pour offrir de réels bénéfices, tandis qu’une sieste de 30 minutes risque de vous plonger dans un sommeil profond et de vous laisser groggy au réveil.

Pour optimiser les effets de votre sieste, trouvez un endroit calme, utilisez un minuteur et essayez de la faire en début d’après-midi, moment où notre organisme connaît naturellement une baisse d’énergie.

Préparez-vous pour mieux récupérer

Le lendemain de réveillon n’est qu’une journée de transition. La priorité reste de retrouver un cycle de sommeil normal dès que possible. Planifiez une soirée calme le 1er janvier, évitez l’alcool qui perturbe la qualité du sommeil, et couchez-vous à une heure raisonnable pour entamer la nouvelle année sereinement.