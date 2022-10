À quoi sert une cure de vitamine B6 ?

Comme toutes les vitamines, la vitamine B6 nous est indispensable. Cependant, une « cure de vitamine B6 » expose à un risque d’hypervitaminose si elle est prise en dehors d’une carence avérée.

« La vitamine B6 est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et la synthèse des neurotransmetteurs », résume l’Anses. Elle est présente dans de nombreux végétaux (céréales, légumes riches en amidon, légumineuses, produits dérivés du soja, fruits autres qu’agrumes…) et dans les produits animaux (foie de bœuf, de veau, de porc et de volaille, poisson), les carences sont donc rares.

Les apports recommandés s’élèvent, chez les adultes, à 1,8 mg/jr pour l’homme, 1,5 mg/jr pour la femme. Ils sont plus élevés chez les femmes enceintes et allaitantes (2mg/jr) et chez les personnes âgées (2,2 mg/jr), et inférieurs chez les enfants et adolescents.

Un risque de surdosage

Les carences en vitamine B6 peuvent survenir après la prise de certains antibiotiques, de certains hypertenseurs (hydrazines), d’une intoxication aux champignons ou encore en cas d’alcoolisme chronique. De même, la prise de certains anticonvulsivants, antiasthmatiques ou contraceptifs oraux peuvent diminuer considérablement les taux de B6.

Un déficit en cette vitamine entraîne l’apparition d’une anémie, de convulsions, de symptômes cutanés (eczéma, dermatite séborrhéique…) et de symptômes neurologiques (fourmillement dans les mains et les pieds). Une supplémentation en B6 (sous forme de pyridoxine) s’avère alors nécessaire.

Néanmoins, en dehors de ces carences avérées, la prise de pyridoxine expose à un risque d’hypervitaminose, aux effets délétères. L’excès peut en effet induire des neuropathies. Le seuil d’exposition associé à cette toxicité n’est pas connu (car dépendant de la dose, de la durée d’exposition et du terrain propre à chacun…), mais une limite maximale de 25 mg/jour chez l’adulte a été fixée.

À savoir : La vitamine B6 est également présente dans de nombreux compléments alimentaires, entrant dans la composition de cures de multivitamines, de cures anti-fatigue (associée à du magnésium) ou encore de cures pour la beauté des ongles et des cheveux (associé à la cystine). Prudence, donc, avec ces cures !