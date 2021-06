Aides auditives : quand l’audition redevient (presque !) normale…

Ça peut faire rêver des millions de personnes… et c’est désormais une réalité ! Une toute dernière génération d’aides auditives redonne du contraste et de la richesse sonore à la vie, en s’approchant de l’audition naturelle. Avec des performances démontrées à travers des études scientifiques et illustrées par les témoignages des utilisateurs. Plongée au cœur d’une révolution technologique.

L’évaluation des aides auditives dans la vraie vie au travers des témoignages confirme l’importance de bénéficier d’appareils performants. Lionel Genest, 64 ans, retraité, habite en Mayenne. Au total, il a essayé 3 aides auditives avant de choisir avec son audioprothésiste Oticon More. « Cela change tout ! J’entends des sons que je n’entendais plus et que les autres appareils n’arrivaient pas à me restituer », explique-t-il. « La qualité sonore est fine, nette et très agréable. Et en plus, j’identifie leur provenance tout naturellement. »

Retrouver des sons oubliés

« Dès l’essai en centre, j’ai entendu des sons oubliés. Mais, c’est en rentrant à la maison et en pratiquant mes petites activités que j’ai vu la vraie différence avec mes précédents appareils. Au vu du contexte actuel, je n’ai pas pu organiser de réunion de famille ou autre sortie au restaurant. Par contre, je fais régulièrement du vélo. Je n’ai plus la gêne du bruit du vent ! C’est le premier appareil à réussir à rendre le bruit du vent non gênant et aussi à me faire redécouvrir des sons de mon vélo et de la nature. »

Un environnement d’écoute « normal »

Ce témoignage peut paraitre anecdotique, mais c’est au contraire extrêmement important pour les besoins du cerveau d’entendre son environnement sonore de la manière la plus complète possible… Ces milliers de petits sons et détails de la vie quotidienne donnent de la richesse et de la profondeur. Percevoir la scène sonore dans son intégralité aide le cerveau à donner du sens, facilement, rapidement, sans fatigue supplémentaire.

Afin d’en démontrer les capacités, le fabricant de ces appareils nouvelle génération, la société Oticon, a lancé une étude comparative scientifique de grande ampleur. L’un des paramètres étudiés consistait à mesurer le rapport signal/bruit en sortie. Et ceci dans un environnement sonore réel. Résultats, leur aide auditive confirme un net bénéfice pour l’utilisateur en offrant un contraste plus important entre la parole et le bruit en arrière-plan, que les deux concurrents testés (tests réalisés sur gammes concurrentes comparables). L’utilisateur aura ainsi un meilleur accès à la parole dans un environnement d’écoute complexe, avec plus de clarté et de contraste, même lorsque celle-ci provient du côté, comme dans des situations de repas ou de discussions de groupe.

En mettant en parallèle l’amélioration des conditions de remboursement, et surtout, les atouts santé d’une bonne audition sur la santé cardiovasculaire, la fatigue générale ou encore le déclin cognitif, les nouvelles aides auditives apportent un vrai confort de vie.