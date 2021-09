Alimentation des enfants : la pandémie fait la part belle à la restauration rapide

Pour certaines familles, la Covid-19 a permis de se rapprocher, de cuisiner et de manger ensemble. Mais pour d’autres, c’est l’inverse. Selon une enquête américaine, depuis le début de la pandémie, de nombreux enfants mangent davantage au fast-food.

« La pandémie a perturbé de nombreuses routines familiales, y compris au niveau alimentaire », explique une équipe de l’Université du Michigan. « Nous avons cherché à comprendre comment la Covid-19 a pu changer leurs habitudes alimentaires. »

Ils ont ainsi mené un sondage à l’échelle nationale auprès de parents d’enfants âgés de 3 à 18 ans. Avant la pandémie, 1 parent sur 6 expliquait que son enfant mangeait 2 fois par semaine au fast-food. Sans trop de surprise, les petits en surpoids étaient davantage concernés. Depuis, la crise sanitaire est passée par là. Et 1 parent sur 5 déclare que son enfant y mange encore plus fréquemment. Les raisons invoquées ? Certains se sentiraient trop occupés ou trop stressés pour cuisiner !

Une vision tronquée du fast-food

Le problème dans cette statistique réside dans la vision que portent les adultes sur la junk-food. Alors que presque tous les parents s’accordent à dire que la restauration rapide est malsaine pour leurs enfants, plus de quatre sur cinq pensent que c’est acceptable avec modération. Les trois quarts sont également d’accord avec l’affirmation selon laquelle lorsque le temps presse, la restauration rapide est une « bonne option familiale ». Autre donnée, un tiers des parents y trouvent un bon rapport qualité-prix et 24% estiment que c’est moins onéreux que de préparer des repas à la maison.

Enfin, « 88% permettent à leur enfant de choisir ce qu’il mange et seulement 1 parent sur 3 lit les informations nutritionnelles », se désolent les auteurs. Lesquels précisent que ce type de repas « dépasse souvent l’apport recommandé en matières grasses ou en sodium pour toute la journée sans fournir le moindre nutriment. Et parmi les aliments les moins sains au menu figurent les boissons gazeuses et les sodas, qui contiennent souvent la plus grande source de calories. »

Notons tout de même que ces tristes résultats ne représentent pas la majorité. À l’autre extrémité du spectre, l’ère de la pandémie a été liée à un mode de vie plus sain pour de nombreuses familles, la moitié des parents affirmant que leurs enfants prenaient plus souvent des repas cuisinés à la maison. Plusieurs facteurs contribuant à cela, notamment un plus grand nombre de parents travaillant à domicile avec des possibilités accrues de préparer des repas.