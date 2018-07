Alimentation : se sentir bien dans sa peau

« Que ton aliment soit ton seul médicament », a dit Hippocrate. Autrement dit, pour être en bonne santé, il est indispensable de bien manger. Ce qui sous-entend une hygiène alimentaire fondée sur une règle d’or : trois repas par jour, dont un petit-déjeuner copieux. Et quelques astuces pour éviter de ‘trop’ manger.

En 2010, des chercheurs du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie (CREDOC) ont montré, à travers une enquête, que la régularité et la convivialité de nos repas constituaient un véritable frein au développement du surpoids et de l’obésité. « Les prises alimentaires en France, se concentrent sur trois repas principaux chaque jour, à des heures relativement fixes et communes à tous », précisait-il alors.

Petit dej’ copieux, dîner léger

Le petit-déjeuner représente donc un moment essentiel de la journée, avec au programme : un laitage, un fruit ou jus de fruit et des sucres d’absorption lente comme le pain et des produits céréaliers. Ces derniers sont riches en énergie. Ils représentent aussi une source non négligeable de protéines. De quoi bien attaquer la journée sans risquer le coup de pompe en milieu-fin de matinée. Cependant, vous n’êtes pas obligé de le prendre au saut du lit. L’important est de boire et manger l’équivalent d’un petit-déjeuner dans la matinée. Quant au dîner, il doit être de préférence léger. Votre digestion s’en trouvera grandement facilitée ainsi que la qualité de votre sommeil.

Et puisqu’il est question de digestion, au cours de ce petit dej’ comme des autres repas, un conseil : prenez d’abord le temps de vous asseoir à table, dans le calme et à des heures régulières. Et surtout mâchez ! Car le travail de digestion commence… dans la bouche, avec la mise en route des enzymes salivaires.

De cette façon, vous profiterez également des saveurs des aliments et vous tirerez le maximum de leurs effets « santé ». L’organisme sera aussi plus facilement en mesure d’adapter les quantités aux besoins. En effet, si vous mangez trop vite, celui-ci n’aura pas le temps de se sentir ‘rassasié’. C’est pour cette raison également, que vous n’êtes pas contraint de toujours finir votre assiette. Au risque de vous sentir ballonné ou tout simplement lourd… Et souvenez-vous que le fait de manger en regardant la télévision perturbe le mécanisme de la satiété. En plus de nuire à la convivialité.

Pas de course le ventre vide !

Une autre astuce : si vous faites vos courses en supermarché, tenez-vous à ce qui est nécessaire afin d’éviter de remplir placards et congélateur de tentations diverses : produits sucrés et gras, biscuits sucrés et chocolatés, glaces, sodas, boissons alcoolisées etc. De la même façon, ne faites pas vos emplettes juste avant un repas. Effet dévastateur garanti sur la composition du chariot et sur la note !

Un dernier point : lisez bien les étiquettes des aliments. Combien de calories renferment-t-ils ? De protéines ? De glucides ? De lipides ? De fibres ? De sodium (ou sel) ? De vitamines et minéraux ? De quoi vous permettre de comparer les aliments entre eux. Et d’effectuer des choix éclairés.