Alzheimer : un nouveau test pourrait détecter la maladie avant l’apparition des symptômes

Une innovation britannique pourrait transformer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs des universités de Bath et de Bristol ont développé un test cérébral capable de détecter – en 3 minutes - les signes avant-coureurs de cette pathologies plusieurs années avant qu'un diagnostic clinique traditionnel ne soit possible.

Même si l’on ne sait pas guérir la maladie d’Alzheimer, on peut ralentir sa progression. A une condition : poser rapidement un diagnostic afin de mettre en œuvre une prise en charge adaptée de la maladie. Il s’agit de l’un des objectifs des recherches scientifiques actuelles, car le diagnostic est souvent posé à un stade avancé.

Trois minutes seulement…

C’est tout l’intérêt d’un travail britannique récemment publié dans le journal Brain Communications. Des chercheurs des universités de Bath et de Bristol ont mis point un test baptisé « Fastball EEG ». En seulement trois minutes, ce test électroencéphalogramme enregistre l’activité électrique du cerveau pendant que le participant regarde un flux d’images. Ce dernier n’a donc pas besoin de suivre des instructions ou de se souvenir d’informations.

Selon les résultats de cette étude, cette méthode permet d’identifier avec fiabilité les problèmes de mémoire chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers, une condition qui peut évoluer vers la maladie d’Alzheimer.

« Les outils de diagnostic actuels ne permettent pas de détecter les 10 à 20 premières années de la maladie d’Alzheimer, avance le Dr George Stothart, neuroscientifique au département de psychologie de l’université de Bath et principal auteur de ce travail. Fastball offre une solution : détecter le déclin de la mémoire beaucoup plus tôt et de manière plus objective, grâce à un test rapide et passif. »

A domicile

L’une des avancées majeures de cette recherche est que le test peut désormais être administré en cabinet de médecin généraliste ou même à domicile. Les chercheurs affirment que cela ouvre la voie à un dépistage et à un suivi plus larges grâce à une technologie accessible et peu coûteuse.

« Il existe un besoin urgent d’outils précis et pratiques pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à grande échelle, réaffirment les auteurs. Fastball est peu coûteux, portable et fonctionne en conditions réelles. Avec la mise au point des médicaments révolutionnaires contre la maladie d’Alzheimer, le donanemab et le lecanemab, un diagnostic précoce est plus important que jamais. Ces médicaments ont démontré cliniquement leur efficacité maximale aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer. »

Prochaine étape pour les universitaires : tester Fastball en conditions réelles dans deux cabinets de médecins généralistes.