Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 115 articles

Alzheimer : un nouveau test pourrait détecter la maladie avant l’apparition des symptômes

11 décembre 2025

Une innovation britannique pourrait transformer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs des universités de Bath et de Bristol ont développé un test cérébral capable de détecter – en 3 minutes - les signes avant-coureurs de cette pathologies plusieurs années avant qu'un diagnostic clinique traditionnel ne soit possible.

Même si l’on ne sait pas guérir la maladie d’Alzheimer, on peut ralentir sa progression. A une condition : poser rapidement un diagnostic afin de mettre en œuvre une prise en charge adaptée de la maladie. Il s’agit de l’un des objectifs des recherches scientifiques actuelles, car le diagnostic est souvent posé à un stade avancé.

Trois minutes seulement…   

C’est tout l’intérêt d’un travail britannique récemment publié dans le journal Brain Communications. Des chercheurs des universités de Bath et de Bristol ont mis point un test baptisé « Fastball EEG ». En seulement trois minutes, ce test électroencéphalogramme enregistre l’activité électrique du cerveau pendant que le participant regarde un flux d’images. Ce dernier n’a donc pas besoin de suivre des instructions ou de se souvenir d’informations.

Selon les résultats de cette étude, cette méthode permet d’identifier avec fiabilité les problèmes de mémoire chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers, une condition qui peut évoluer vers la maladie d’Alzheimer.

« Les outils de diagnostic actuels ne permettent pas de détecter les 10 à 20 premières années de la maladie d’Alzheimer, avance le Dr George Stothart, neuroscientifique au département de psychologie de l’université de Bath et principal auteur de ce travail. Fastball offre une solution : détecter le déclin de la mémoire beaucoup plus tôt et de manière plus objective, grâce à un test rapide et passif. »

A domicile

L’une des avancées majeures de cette recherche est que le test peut désormais être administré en cabinet de médecin généraliste ou même à domicile. Les chercheurs affirment que cela ouvre la voie à un dépistage et à un suivi plus larges grâce à une technologie accessible et peu coûteuse.

« Il existe un besoin urgent d’outils précis et pratiques pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à grande échelle, réaffirment les auteurs. Fastball est peu coûteux, portable et fonctionne en conditions réelles. Avec la mise au point des médicaments révolutionnaires contre la maladie d’Alzheimer, le donanemab et le lecanemab, un diagnostic précoce est plus important que jamais. Ces médicaments ont démontré cliniquement leur efficacité maximale aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer. »

Prochaine étape pour les universitaires : tester Fastball en conditions réelles dans deux cabinets de médecins généralistes.

  • Source : https://academic.oup.com/braincomms/article/7/5/fcaf279/8244619

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Alzheimer : un nouveau test pourrait détecter la maladie avant l’apparition des symptômes
Lire la suite
Fêtes de fin d’année : les cadeaux à partager, une source d’anxiété insoupçonnée
Lire la suite
GVH chronique : une maladie rare encore trop ignorée
Lire la suite
4 choses à savoir sur la sexualité pendant la grossesse
Lire la suite
Infertilité inexpliquée : de quoi s’agit-il ? (Vidéo)
Lire la suite
Règles abondantes : les femmes en mal d’écoute et de solutions
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Infertilité inexpliquée : de quoi s’agit-il ?

SUIVANTE

Don d’ovocytes ou de spermatozoïdes : quelles sont les conditions requises ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils