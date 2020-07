Après un pontage, du sport pour mieux dormir

Pratiquer une activité physique comme la marche ou la nage améliore le sommeil des patients ayant subi un pontage coronarien. Une bonne nouvelle car il suffit de 30 minutes chaque jour pour ainsi baisser le risque de récidive cardiovasculaire.

Après un pontage coronarien, de nombreux patients souffrent de troubles du sommeil. Ce qui a pour conséquence d’augmenter le risque de récidive de leur maladie du cœur et donc, celui d’une nouvelle intervention chirurgicale. Le Dr Hady Atef de l’Université du Caire en Egypte a voulu évaluer l’intérêt de plusieurs approches sportives face ce problème.

Au total, son équipe a recruté 80 patients âgés de 45 à 65 ans et souffrant de troubles du sommeil durant au moins 6 semaines après l’intervention chirurgicale. Ils ont d’abord été soumis à trois tests : 6 minutes de marche afin de calculer la distance parcourue, un questionnaire pour évaluer leurs troubles du sommeil et le port d’un actimètre de poignet mesurant leur activité sur 96 heures.

Ensuite, les chercheurs ont réparti les participants en deux groupes. Le premier a suivi un entraînement de type aérobie pendant 10 semaines. L’autre a mené une série d’exercices combinés aérobie et de résistance. Au terme des 10 semaines, chacun des participants a répété les trois tests réalisés avant l’étude.

Privilégiez l’aérobie

Résultat, des bénéfices ont été observés dans les deux groupes en termes de qualité de sommeil et de capacité physique. Mais les exercices d’aérobie seuls se sont avérés encore meilleurs avec un endormissement plus rapide, un sommeil plus long et plus profond. Et surtout, « les exercices de résistance peuvent augmenter la production d’hormones du stress, néfastes pour ces patients », précisent les auteurs.

En conclusion, si vous êtes dans ce cas,« privilégiez une activité de votre choix comme la marche, le vélo ou encore la natation et pratiquez-la pendant 30 à 45 minutes chaque jour, de préférence le matin », recommandent les auteurs.