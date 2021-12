Arthrose et humidité : ça fait toujours mal ?

Des articulations qui deviennent douloureuses lorsque la saison change, le temps se rafraîchit ou tend vers l’humidité… Si de nombreuses études confirment le ressenti des patients, elles ne statuent pas pour autant sur une responsabilité de la météo…

Corrélation ou causalité ? La question reste entière à la lecture d’une étude américaine de 2015, réalisée auprès de 810 patients souffrant d’arthrose : du genou, de la hanche ou des doigts. Suivis durant un an et demi, ils ont été invités à évaluer leur douleur, au quotidien. Dans le même temps, les auteurs ont recueilli des données météorologiques. Si aucun lien n’a été constaté au niveau des changements de temps, il semble que les effets de l’humidité sur la douleur soient plus intensément ressentis en période de froid. Y-a-t-il pour autant causalité ? Les auteurs ne le confirment pas faute d’associations significatives entre les caractéristiques de la météo et la douleur ressentie.

L’inactivité en cause ?

Même conclusion dans une étude néerlandaise réalisée auprès de 222 participants. Avec « des résultats qui corroborent l’opinion générale des patients arthrosiques selon laquelle la pression barométrique et l’humidité relative influencent les symptômes d’arthrose perçus ». Cependant, ajoutent les auteurs, « la contribution de ces variables météorologiques à la gravité des symptômes de l’arthrose n’est pas considérée comme cliniquement pertinente ».

Une étude australienne de 2016 parvient aux mêmes constats concernant le ressenti des patients et l’absence de corrélation « scientifiquement significative » entre les douleurs articulaires et l’humidité. Comment expliquer ces dernières ? Sur le site du Scientifique en chef du gouvernement québécois, le Dr Louis Bessette, chef du service de rhumatologie du CHU de Québec-Université Laval, avance une hypothèse : il suggère notamment de « regarder du côté du mode de vie. Par exemple, quand il fait froid ou qu’il pleut, les gens restent à l’intérieur et bougent peu. C’est l’inactivité et non la température froide et l’humidité, qui exacerberait la douleur ».