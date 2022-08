Assiette anti-stress : trouvez l’équilibre !

Etant donné que l’aliment idéal n’existe pas, l’assiette anti-stress se caractérise avant tout par son équilibre et sa variété. Un peu de tout en somme, histoire de bien nourrir les neurotransmetteurs les plus en pointe dans le fonctionnement harmonieux du cerveau. Lesquels ?

Dopamine, noradrénaline et sérotonine. Ces trois neurotransmetteurs présentent la particularité d’agir sur notre sensibilité au stress et notre état de fatigue. Ils sont également susceptibles d’influer sur notre humeur. D’où l’importance de bien les « nourrir ».

Misez ainsi sur les aliments riches en magnésium. Vous en trouverez dans les fruits et les légumes frais et secs ainsi que les oléagineux comme les amandes, noix, noisettes. Votre assiette doit aussi renfermer du fer. Et en conséquence, un peu boudin noir, de foie ou autre viande rouge, de lentilles, d’haricots blancs, de pois chiches, d’amandes etc. Avec encore une fois des fruits et légumes frais dont la vitamine C participe à l’assimilation du fer.

La clé oméga-3

Et puisqu’il est question de vitamines, visez aussi celles de la catégorie B. Elles sont présentes dans les légumes à feuilles vertes, les légumes secs et encore les fruits de mer. Ajoutez-y des oméga-3 : mélange colza-olive ou colza-noix par exemple dans vos salades et mangez au moins trois fois par semaine du poisson gras : maquereaux, sardines… Sans oublier quelques produits laitiers comme la ricotta ou la brousse. Enfin, au rayon glucides, privilégiez les sources de sucres complexes : pain complet, céréales complètes, légumineuses ou légumes secs. Prêt à être zen ?