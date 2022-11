Bébé est là ? Mon couple aussi…

Source de joie profonde, l’arrivée de Bébé peut aussi se muer en défi voire en épreuve pour le couple. Et pour cause, cette immixtion dans le duo occasionne de multiples bouleversements du quotidien, comme autant de raisons de se perdre. Comment s’en prémunir ?

Les exigences liées aux soins de l’enfant, l’impact – les premiers mois – des courtes nuits sur le niveau de fatigue et l’humeur, et encore les concessions à faire peuvent mettre le couple à rude épreuve, dans les semaines et mois qui suivent une naissance. Un couple qui ne doit pas s’effacer derrière le rôle de parents.

Pour entretenir la flamme, « accomplissez certaines tâches ou corvées ensemble », préconisent les représentants de la Clinique psychologique du Québec. « Même si ce n’est pas très romantique ni amusant, vous serez ensemble ». Référence à des tâches comme faire les magasins, cuisiner, donner le bain au bébé, etc.

Un week-end à deux par an ?

Vous étiez plutôt du style tactile ? « Maintenez ces rapprochements, ces mains qui se tiennent, qui massent l’épaule de l’autre, etc. Le contact physique est agréable et accroît les endorphines, des hormones favorables aux rapprochements », poursuivent-ils. Et au-delà des mots prononcés, passez par l’écrit : quelques lignes sur un papier posé sur l’oreiller, dans la boîte à lunch ou par sms, tout simplement.

Il s’agit surtout de ne pas accorder trop d’importance aux « petites » choses. Est-il vraiment impératif de faire la lessive le soir même ? Ne peut-elle pas attendre le lendemain ? De quoi se libérer du temps et de la charge mentale. Et si vous avez la possibilité de faire garder votre petit, octroyez-vous un week-end en amoureux de temps en temps. Vous pouvez même édicter en règle le fait de s’évader ainsi, une à deux fois par an !