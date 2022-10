Boire 2 à 3 cafés par jour pour vivre plus longtemps

Selon une étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology, la consommation de deux à trois tasses de café par jour est associée à une espérance de vie plus longue et à un risque de maladie cardiovasculaire plus faible…

Dans la longue liste des comportement sains à adopter au quotidien, devrions-nous inscrire le fait de boire du café ? Pour une équipe australienne, la réponse est « oui ». Dans une vaste étude observationnelle, le Pr Peter Kistler du Baker Heart and Diabetes Research Institute de Melbourne a constaté que « le café (quelle que soit sa forme, moulu, instantané, décaféiné) est associé à une réduction de l’incidence des maladies cardiovasculaires et de décès toutes causes confondues. »

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté près de 450 000 personnes âgées de 40 à 69 ans et toutes exemptes de maladies cardiovasculaires. Chaque participant a rempli un questionnaire renseignant la quantité et le type de café consommé quotidiennement. Les réponses ont permis de regrouper les volontaires en 6 groupes selon qu’ils buvaient moins d’une tasse par jour à plus de cinq.

Moins de décès chez les amateurs de café…

Au cours du suivi, 27 809 participants sont décédés. Tous les types de café (déca, expresso, capuccino…) ont été associés à une réduction des décès quelle qu’en soit la cause. Avec une réduction particulièrement marquée chez celles et ceux qui buvaient de 2 à 3 tasses par jour. Dans ce groupe, les buveurs de déca voyaient leur risque diminuer de 14%, ceux qui aimaient le café filtre, de 27%, et de 11% pour les amateurs d’instantanés.

… et moins de maladies cardiovasculaires

Mais ce n’est pas tout. 43 000 personnes ont développé une maladie cardiovasculaire. Et là encore, le risque le plus faible a été observé avec deux à trois tasses consommées de façon quotidienne, et ce par rapport à ceux qui n’en consommaient pas.

Alors comment expliquer ces vertus ? Pour Peter Kistler, « la caféine est le constituant le plus connu du café, mais la boisson contient plus de 100 composants biologiquement actifs. Il est probable que des composés non caféinés soient responsables des relations positives observées entre la consommation de café, les maladies cardiovasculaires et la survie. »