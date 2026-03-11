Generic selectors
Boule de graisse sous la peau : faut-il s’inquiéter d’un lipome ?

11 mars 2026

Vous avez remarqué une petite bosse sous votre peau qui se déplace facilement sous vos doigts ? Il s'agit probablement d'un lipome, une excroissance bénigne et très courante.

Toute excroissance a de quoi susciter l’inquiétude. Rassurez-vous, les petits amas graisseux qui peuvent se développer sous la peau, et que l’on, appelle des lipomes, sont la plupart du temps bénins. Ils peuvent apparaître n’importe où sur le corps, mais se forment le plus souvent sur le dos, le torse, les bras, les épaules et le cou.

Les lipomes présentent généralement les caractéristiques suivantes :

  • ils sont encapsulés et ne s’étendent pas aux tissus environnants ;
  • ils sont indolores (bien que certains puissent provoquer une gêne selon leur emplacement) ;
  • ils sont de forme symétrique, ronde ou ovale ;
  • ils sont mobiles sous la peau lorsqu’on les touche ;
  • ils mesurent généralement moins de 5 cm de diamètre.

Qui est concerné ?

Les lipomes peuvent toucher tout le monde, mais ils apparaissent le plus souvent entre 40 et 60 ans. Ils peuvent néanmoins se développer à tout âge, et être présents dès la naissance. Bien qu’ils affectent les deux sexes, les femmes sont légèrement plus touchées que les hommes.

Les professionnels de santé ne savent pas exactement ce qui provoque la formation des lipomes. On sait cependant que l’hérédité joue un grand rôle.

Lipome ou kyste ?

Pour diagnostiquer un lipome, votre médecin palpera la masse et vous demandera si elle est douloureuse. Dans certains cas, une biopsie peut être nécessaire pour confirmer qu’il ne s’agit pas d’un cancer.

A ne pas confondre avec un kyste. Alors que le lipome est une tumeur bénigne de tissu graisseux, le kyste est une poche remplie de sébum ou de kératine, souvent liée à un blocage d’un canal cutané. Si le kyste est tout aussi bénin, il peut devenir douloureux ou inesthétique. En cas d’infection, un traitement antibiotique ou un drainage peut être nécessaire.

Traitement : faut-il les retirer ?

La plupart des lipomes ne nécessitent pas de traitement. Cependant, s’il vous gêne esthétiquement ou fonctionnellement, votre médecin peut l’enlever chirurgicalement. Les procédures d’ablation sont sûres et efficaces, et vous pouvez généralement rentrer chez vous le jour même.

Quand consulter ?

Si vous remarquez une grosseur sous votre peau, consultez votre médecin. Il est essentiel d’obtenir un diagnostic pour écarter les conditions graves, comme le liposarcome, un cancer rare qui affecte les tissus mous du corps. Les symptômes du liposarcome sont similaires aux signes d’un lipome.

Consultez rapidement si vous observez :

  • une douleur soudaine dans un lipome existant ;
  • une croissance rapide (sur quelques semaines) ;
  • une masse qui devient dure ;
  • un lipome qui ne se déplace plus facilement sous les doigts.

  • Source : https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15008-lipomas - https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lipoma/symptoms-causes/syc-20374470

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

