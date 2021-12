Brossage des dents : encouragez votre enfant !

L’éducation d’un enfant comporte de nombreuses obligations. Parmi elles, lui apprendre à se brosser les dents quotidiennement. Des chercheurs ont tenté d’identifier quels comportements parentaux permettaient d’enseigner plus efficacement cette routine aux tout-petits.

« Va brosser tes dents. » Tout parent qui se respecte a répété cette phrase simple un nombre incalculable de fois. Mais est-ce suffisant ? Que faudrait-il faire de plus pour que nos charmants bambins intègrent durablement ce réflexe indispensable à une bonne hygiène bucco-dentaire ? Une équipe américaine a mené l’enquête.

Ces chercheurs de la University of Pennsylvania, la Yale University et du Sante Fe Institute ont recueilli les données portant sur 81 enfants âgés de 3 ans, en plein apprentissage du brossage dentaire. Les parents devaient filmer leur enfant pendant la séance du soir, et ce durant 16 jours. Ce qui permettait aux chercheurs d’observer le comportement de l’enfant et d’entendre le discours des parents. L’encourageaient-ils et comment ? Et cela avait-il un effet sur l’effort fourni par l’enfant en matière de brossage ?

Encouragez et… évitez les instructions

La plupart des parents encourageait leur enfant par des « c’est bien », « tu es une grande fille », « bravo » ou encore en chantant ou en transformant le brossage en jeu. Mais bien sûr les encouragements n’étaient pas aussi nombreux chaque jour, et ils étaient parfois associés, ou remplacés, par des instructions sur la marche à suivre. Ce qui a permis aux scientifiques de constater que les enfants brossaient leurs dents plus longtemps les jours où leurs parents les encourageaient davantage et leur donnaient moins d’instructions.

Voilà donc ce qu’il vous reste à faire : encourager votre petit pour qu’il prenne confiance en lui et conserve ce réflexe quotidien bénéfique pour sa santé.