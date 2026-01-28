Cancer du pancréas : des scientifiques parviennent à éliminer la maladie chez la souris

A l’aide d’une trithérapie, une équipe du centre de recherche sur le cancer de Madrid (Espagne) est parvenue à éliminer complètement des tumeurs pancréatiques chez la souris sans développement de résistance. Mais le chemin vers une utilisation sur l’Homme risque d’être long.

La France est aujourd’hui le 4e pays dans le monde en nombre de cancers du pancréas. D’après l’Institut national du cancer, près de 16 000 nouveaux cas y sont diagnostiqués chaque année.

D’un pronostic sombre, il est souvent diagnostiqué à un stade inopérable et est donc extrêmement difficile à soigner dans 90 % des cas. Ce qui explique pourquoi le taux de survie à cinq ans après le diagnostic reste inférieur à 10 %.

L’espoir de la trithérapie

Une équipe dirigée par Mariano Barbacid, chef du groupe d’oncologie expérimentale du CNIO, a pourtant conçu une approche révolutionnaire. Leur stratégie consiste à bloquer l’action de l’oncogène KRAS – muté chez 90 % des personnes atteintes de cancer du pancréas – à trois points différents, plutôt qu’à un seul. « C’est comme fixer une poutre au plafond à trois points distincts au lieu d’un seul. Cela la rend beaucoup plus difficile à briser », expliquent les chercheurs pour illustrer le concept.

Les chercheurs ont donc associé trois traitements : un inhibiteur de KRAS (daraxonrasib), un médicament approuvé pour certains adénocarcinomes pulmonaires (afatinib) et un dégradeur de protéines (SD36).

Appliqué à trois modèles de souris atteintes d’adénocarcinome pancréatique, ce traitement a induit « une régression significative et durable de ces tumeurs expérimentales sans provoquer de toxicités importantes », précise l’étude publiée en décembre dernier dans la revue PNAS.

Surmonter le problème de la résistance

Les premiers médicaments ciblant spécifiquement le cancer du pancréas n’ont été approuvés qu’en 2021, après un demi-siècle sans amélioration notable par rapport à la chimiothérapie conventionnelle. Malheureusement, leur efficacité reste modeste car les tumeurs développent généralement une résistance après quelques mois. Or cette triple approche a réussi à empêcher l’apparition de cette résistance dans les modèles animaux testés, ce qui représente une avancée majeure !

Quelle perspective pour les patients ?

Malgré l’enthousiasme suscité par ces résultats, Mariano Barbacid tempère les attentes : « il est important de comprendre que, bien que nous n’ayons jamais obtenu de résultats expérimentaux comme ceux-ci auparavant, nous ne sommes pas encore en mesure de mener des essais cliniques avec cette triple thérapie ».

Et de continuer, « l’optimisation de la trithérapie décrite ici pour une utilisation clinique ne sera pas chose aisée. Malgré les limitations actuelles, ces résultats pourraient ouvrir la voie à de nouvelles options thérapeutiques pour améliorer le pronostic des patients atteints d’adénocarcinome canalaire pancréatique dans un avenir proche ».