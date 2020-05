Cancer du sein métastatique : accompagner les patientes à domicile

Les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique souffrent d’une maladie qui s’est étendue à d’autres organes et ne peut se guérir, mais aujourd’hui des progrès thérapeutiques permettent de mieux la contrôler sur la durée. Pour accompagner ces femmes au quotidien, notamment lorsqu’elles sont à domicile, de nombreux outils ont vu le jour. Le Dr Paul Cottu, oncologue médical à l’Institut Curie de Paris nous en dit plus.

En 2018, 58 459 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en France. Cette tumeur est ainsi la plus fréquente chez la femme. Entre 20 à 30 % des patientes traitées pour un cancer du sein sont susceptibles de développer à long terme des métastases, et que 5 % des cancers du sein sont métastatiques d’emblée. Aujourd’hui, il n’existe aucune stratégie de prise en charge permettant de guérir cette forme de la tumeur. Toutefois des progrès thérapeutiques, tels que par exemple des thérapies ciblées (inhibiteurs de PARP et inhibiteurs de CDK 4/6 administrés par voie orale à domicile, ou ciblage de l’oncogène HER2), ont permis de considérablement améliorer la prise en charge.

Trois questions au Dr Paul Cottu, oncologue médical à l’Institut Curie de Paris.

En quoi le cancer du sein métastatique est-il différent d’un cancer du sein localisé ?

Il s’agit de deux situations complètement différentes. Le cancer du sein métastatique correspond à une situation de maladie chronique où la patiente a développé des métastases, autrement dit des localisations tumorales dans d’autres organes que le sein et les ganglions de voisinage. C’est en réalité une maladie qui peut durer pour certaines patientes pendant des années. En cela, elle nécessite une prise en charge et un accompagnement au long cours.

Existe-t-il une prise en charge spécifique ? Quelles sont les dernières avancées ?

La prise en charge médicale repose d’une part sur une évaluation clinique régulière et des examens, notamment radiologiques et biologiques. Nous disposons par ailleurs de traitements variés, comme la chimiothérapie, l’hormonothérapie et les thérapies ciblées que nous pouvons proposer en fonction du type et de l’évolution du cancer. Les soins de support – qui vont du soutien psychologique, à la démarche de kinésithérapie, l’activité physique, l’aide sociale – ont un rôle majeur dans la prise en charge globale des patientes.

De nombreux médicaments ont également été développés ces dernières années avec de réelles avancées en termes d’efficacité. Il y a eu également des progrès importants dans la prise en charge locale des métastases, avec par exemple la chirurgie et les traitements de radiothérapie localisée.

Les femmes ayant un cancer du sein métastatique ont-elles des besoins spécifiques ?

Elles expriment une demande d’information et de compréhension de ce qui va leur arriver, car nous n’avons malheureusement pas toujours assez de temps pour tout expliquer. Elles demandent également un réel soutien social, une reconnaissance de la maladie par la société, une acceptation dans le monde professionnel et familial, des aides au retour à l’emploi. D’où l’importance des soins de support. Ces derniers peuvent prendre la forme d’ateliers d’activité physique adaptée avec un coach, de sessions portant sur la nutrition, sur la gestion de la douleur. Nous pouvons proposer aussi tout un système de soutien et d’accompagnement social.

Des outils au service des patientes :

Depuis 2015, le laboratoire Pfizer déploie l’initiative SeinChrone. Son objectif visait tout d’abord à mieux comprendre les besoins des femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique à travers la réalisation d’enquêtes pour ensuite développer avec des acteurs de terrain des outils pratiques permettant d’accompagner leur parcours de soins et de vie :

PactOnco.fr : un site et une page Facebook pour tout savoir sur la maladie, les types de traitements, les étapes du parcours de soins ou encore les droits des malades.

« Mon parcours de vie » : ce nouveau livret délicatement illustré, aborde avec des mots simples les points essentiels liés à la maladie et à sa prise en charge. Il peut être remis par le médecin et est téléchargeable sur le site pactonco.fr.

LaVieAutour.fr : ce site, accompagné d'une page Facebook, développé en collaboration avec l'Association francophone pour les soins oncologiques de support (AFSOS), permet à l'aide d'une carte interactive de trouver des associations proposant des soins de support au plus près des patientes. Certaines associations proposent un suivi à distance intéressant pendant cette période d'épidémie de Covid-19.

AKO@DOM : Ce dispositif développé par l'association Patients en réseau et la start-up Continuum+ vise à accompagner le parcours de soin des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique sous thérapie orale dites vulnérables d'un point de vue social, médical ou territorial. Une infirmière libérale formée au protocole de suivi thérapeutique se rend régulièrement au domicile de la patiente pendant les 12 premières semaines de traitement. Objectif, effectuer un examen clinique et relever les événements indésirables. Les données recueillies sont immédiatement consultables par les soignants et le pharmacien d'officine.

myCharlotte : cette application propose des soins de support digitalisés pour les femmes atteintes d'un cancer du sein (activité physique adaptée et approche psycho-corporelle). L'application est disponible gratuitement sur l'App store et le Play store. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 l'application web «Bulle par myCharlotte» a été mise en place pour les patients atteints de tous types de cancers. Elle propose des enregistrements d'activités physiques et de mobilisation corporelle pour lutter contre le déconditionnement physique, ainsi que des activités psycho-corporelles pour aider les patients confinés dans la gestion d'une pression psychologique accrue. Pour en savoir plus myCharlotte.fr.

Pfizer soutient également le Collectif 1310 (dont le nom fait référence au 13 octobre, journée nationale dédiée au cancer du sein métastatique) qui se mobilise pour mieux comprendre les besoins des patientes, les accompagner dans leur parcours de soins et contribuer au maintien de leur place au sein de la société.