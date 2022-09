Cancers pédiatriques : améliorons l’avenir des enfants guéris

Face aux cancers dont souffrent les enfants, la recherche a besoin de dons. Grâce à eux, les progrès ont déjà permis d’améliorer les traitements, mais les efforts doivent se poursuivre. D’autant que l’avenir des jeunes patients, une fois guéris, nécessite aussi des investissements.

En ce mois de septembre, dédié aux cancers de l’enfant et de l’adolescent, l’Institut Gustave Roussy lance une campagne d’appel aux dons. Objectif : soutenir la recherche pour améliorer les traitements et soigner davantage d’enfants. Mais aussi, et c’est également un enjeu majeur : les aider à grandir et à vivre au mieux toute leur vie, malgré les complications justement liées aux traitements.

En effet, et c’est tant mieux, de plus en plus d’enfants guérissent de leur cancer. En France, 1 adulte sur 1 000 est désormais un adulte ayant guéri d’un cancer durant son enfance. Mais ces anciens malades sont encore souvent confrontés à de nombreuses difficultés, associées en partie aux effets à long terme de traitements souvent lourds.

Prévenir les complications dues aux traitements

C’est ce qui explique que la campagne « Guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle » lancée en 2017, comporte une thématique intitulée « Mieux vivre après le cancer » pour prévenir et dépister ces complications. Il est essentiel de « comprendre, dépister et prévenir les complications tardives des traitements du cancer de l’enfant et de l’adolescent » pour que ces jeunes patients grandissent dans les meilleures conditions et atteignent l’âge adulte dans la meilleure santé possible.

Pour ce faire, un outil a été développé : « la consultation de suivi à long terme du département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent permet d’informer les patients de leurs risques compte tenu de leur histoire, de dépister, prendre à charge et prévenir les complications tardives », indique l’Institut Gustave Roussy. Dans ce cadre « les informations et les échantillons sanguins collectés lors de ce suivi (permettent) de générer de la connaissance et de développer des études spécifiques ». Parmi celles-ci, certaines ont « permis d’ores et déjà d’identifier des séquelles nouvelles comme des troubles de croissance pouvant être prévenus par une prise en charge adaptée ».

Pour aider la recherche, vous pouvez faire un don sur https://www.gustaveroussy.fr/fr/don-sms-enfant