Caravane de la Croix-Rouge : apprenez les gestes qui sauvent

Comme chaque année, la caravane de la Croix-Rouge française fera le tour de la France pour enseigner les gestes de premiers secours. Profitez de vos vacances pour apprendre à utiliser un défibrillateur ou à réagir en cas de noyade ou d’accident de la route.

Du 8 juillet au 19 août 2017, la Caravane d’été de la Croix-Rouge française organisée en partenariat avec Hansaplast, fait escale dans 18 villes. Objectif, « rencontrer, informer et initier gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, à l’utilisation du défibrillateur et aux comportements qui sauvent en cas de situation exceptionnelle ».

Cette année, en plus des initiations traditionnelles, les équipes proposent un « escape game » grandeur nature. La règle du jeu : parvenir à s’échapper d’une pièce dans un délai maximum de 20 minutes. Objectif : prendre conscience en s’amusant de la nécessité d’apprendre à sauver des vies.

Des animations par tranches d’âge

De nombreuses animations seront donc proposées à tous gratuitement. Certaines sont adaptées à tout âge comme l’initiation à la réduction des risques, et d’autres à certains publics plus ciblés. C’est le cas de l’initiation aux premiers secours pour le jeune public. Organisées sous forme d’animation ludo-pédagogique, ces formations sont adaptées aux différentes tranches d’âges telles que 6-8 ans ou 10-12 ans.

Côté seniors, l’animation « Bien-être et Autonomie » est une nouveauté. « Destinée aux personnes de plus de 60 ans, elle introduit les mesures préventives faciles à mettre en œuvre pour éviter les accidents domestiques pour soi et ses proches (petits-enfants, parents, amis…) ». De plus, « elle […] fait prendre conscience des facteurs clés contribuant au bien-être : un sommeil de qualité, l’équilibre alimentaire, la pratique d’une activité physique, des activités « intellectuelles » (jeux, mots croisés, apprentissages, etc.), l’existence de liens sociaux. »

Les 18 étapes de la Caravane d’été 2017 :

Amiens : 8 et 9 juillet

Calais : 11 et 12 juillet

Landerneau : 15 et 16 juillet

Carantec : 17 et 18 juillet

Royan : 21 et 22 juillet

Toulouse : 23 et 24 juillet

Beaumont-du-Lac au lac de Vassivière : 24 et 25 juillet

Bergerac : 27 et 28 juillet

Saint-Malo : 29 et 30 juillet

Bordeaux : 30 et 31 juillet

Le Grau du Roi : 3 et 4 août

Montpellier : 6 et 7 août

Joué-lès-Tours : 8 août

Marseille : 9 et 10 août

Metz : 12 août

Lyon : 13 et 14 août

Beaune : 16 et 17 août

Béziers : 16 au 19 août