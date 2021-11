C’est quoi la santé mentale ?

« Il n’y a pas de santé sans santé mentale », rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Encore faut-il cerner les contours de celle-ci. Qu’englobe-t-elle vraiment ? Que présuppose-t-elle ? Eléments de réponse.

L’Académie nationale de médecine définit la ‘santé mentale’ de la façon suivante : « état de bon fonctionnement du psychisme caractérisé par l’aptitude à affronter les frustrations et les conflits de la vie en société ainsi que les difficultés psychologiques, facteurs d’angoisse, sans perte de l’harmonie personnelle et de la jouissance du bien-être relationnel ».

De façon plus simple, l’Inserm souligne qu’ « être en bonne santé mentale, c’est se sentir bien et s’accomplir, être en mesure de surmonter les tracas de la vie quotidienne, d’étudier ou de travailler, d’échanger avec les autres et de contribuer à la vie de sa communauté ».

Dépendante de nombreux paramètres

Ces deux définitions nous donnent ainsi des pistes pour évaluer notre propre santé mentale, sachant quand même que « personne ne nage en permanence dans le bonheur », prend soin de préciser l’Inserm. D’autant plus également que « notre santé mentale fluctue en permanence ». Elle dépend en effet de nombreux facteurs « sur lesquels il est plus ou moins facile d’agir soi-même » : socio-économiques (ressources, logement, activités…), les événements vécus, stress ressenti, hygiène de vie. Sans oublier « des facteurs biologiques, notamment génétiques »… Et de poursuivre : « Notre santé mentale peut, bien sûr, être aussi altérée par une maladie, physique ou psychique. Et de manière réciproque, son altération peut déclencher le développement de troubles, comme la dépression ou différentes formes d’anxiété pour ne citer que les plus fréquents ».

En conclusion ? « Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant », recommande l’Inserm. « Dès lors qu’on n’arrive plus à accomplir ses tâches du quotidien, à maintenir des liens avec son entourage, à travailler et à trouver de la joie et du plaisir dans la vie, c’est qu’il y a un trouble à prendre en charge ».