L’été, profitez des bienfaits du melon

Il occupe nos tables tout l’été : le melon est un fruit gorgé d’eau et de saveurs. Mais aussi et surtout de vitamines et de minéraux.

Légume appartenant à la famille des cucurbitacées, le melon est né en Afrique il y a plusieurs siècles. A la fois sucré et rafraichissant, le melon est un fruit (ou un légume pour certains) estival par excellence. L’été, c’est d’ailleurs le deuxième « fruit » le plus vendu sur les étals. Nous en consommons en moyenne 4kg par an et par habitant.

Les raisons d’un tel succès ? Parce qu’il renferme près de 90% d’eau, le melon est particulièrement rafraîchissant. Il est aussi très léger avec ses 34 calories pour 100g. Il regorge de vitamine B9. Sa couleur orangée est le résultat de sa forte teneur en bêta-carotène. Le melon est aussi une excellente source de vitamines A et C. Enfin, il contient du potassium.

Dans nos contrées, la variété la plus rencontrée est le « melon charentais ». Ne vous y trompez pas. Cette mention désigne un type commercial et ne traduit absolument pas une origine géographique. Ainsi, le melon de type charentais peut-il être cultivé dans plusieurs régions de France, ainsi qu’en Espagne, au Maroc… Il présente une écorce peu épaisse avec des stries vertes plus ou moins marquées.

Comment choisir ?

Voilà une question que chaque gastronome s’est posé au moins une fois. Voici donc la réponse :

Soupesez votre melon. Il doit être lourd ;

Son écorce doit être souple ;

Un melon mûr exhale un parfum typique. Plus il est mûr, plus il est odorant. Choisissez-le parfumé mais pas trop ;

Enfin, observez et touchez le pédoncule. S’il se décolle, c’est que le produit est à maturité.

Pour ce qui est de la consommation, le melon se déguste cru, en entrée (en billes ou avec du jambon sec), en accompagnement du plat principal ou en dessert. Mais ce n’est pas tout. Rien de tel qu’un sorbet lors de grosses chaleurs. Vous pouvez aussi poêler –pendant 2 à 4 minutes – quelques tranches. Voilà qui se mariera à merveille avec un magret de canard. Les plus gourmands l’accompagneront, avec modération de Porto, ou pourquoi pas, tradition périgourdine, de Monbazillac.

A noter : le melon se conserve au frais, dans un placard ou une cave. A défaut, mettez-le dans le bac à légumes du réfrigérateur. Mais emballez-le de film alimentaire pour éviter qu’il ne parfume les autres aliments.