Changer de métier : les bonnes questions à se poser

Qui, au moins une fois dans sa vie, n’a pas rêvé ou seulement pensé, changer de métier ? Il ne reste plus qu’à franchir le pas, sans toutefois avoir cette impression de sauter dans le vide… Comment s’y préparer ? Les réponses de Michel Lemonnier, docteur en psychologie.

Si une reconversion professionnelle peut faire suite à un licenciement, elle peut aussi être profondément désirée et décidée sans autre raison que votre envie de changer de voie. « Dans les deux cas, elle doit être soigneusement préparée », souligne Michel Lemonnier, responsable de la filière de psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Normandie.

Première étape : « il est nécessaire de comprendre d’où vous tirez votre plaisir au travail et à l’inverse, pouvoir identifier ce qui ne vous convient pas ». A ce stade, incluez aussi votre situation personnelle, familiale. « C’est à ne pas négliger. Changer de métier est un investissement : il faut pouvoir avoir le temps et les moyens financiers pour réaliser un tel projet », poursuit-il. Sans occulter bien sûr, le soutien moral du conjoint ou de la conjointe.

Ne pas se lancer seul

Tout au long de ce parcours, Michel Lemonnier préconise également de vous faire « accompagner dans la définition de votre projet de reconversion ! Se lancer seul dans l’aventure peut vous sembler plus rapide et efficace, mais vous bénéficierez d’une aide précieuse en faisant appel à des spécialistes de la transition professionnelle ».

Plus inattendu, même si vous avez identifié un secteur ou un métier, profitez du moment pour ouvrir le champ des possibles. Histoire de ne pas passer à côté « d’éventualités professionnelles », souligne le psychologue. Les questions à se poser : Quel secteur m’attire ? Est-ce que je souhaite faire un travail plutôt manuel ou en bureau ? Est-ce que j’aime travailler seul ou plutôt en équipe ? Est-ce que je veux des horaires fixes ou un rythme changeant ? J’ai une passion. Comment pourrais-je en vivre ? Dans quelle(s) activité(s) suis-je plutôt doué ? Quels sont mes principaux talents ?…

Droit à l’erreur

D’une manière générale, il s’agit surtout de « s’engager dans la démarche sans craindre d’échouer »… Pas simple, mais le projet doit en quelque sorte devenir votre moteur. Vous rencontrerez difficultés et imprévus. Mais intégrez aussi le fait que « vous avez le droit à l’erreur, le droit de vous tromper dans votre choix, le droit d’échouer et de ne pas réussir du premier coup… Persévérez si vous sentez que vous en avez la force et la possibilité. Ne culpabilisez pas de changer d’avis et de revenir en arrière ». Car l’objectif principal, « c’est vous, vous réaliser et trouver la voie professionnelle qui vous convient le mieux », conclut Michel Lemonnier.