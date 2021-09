Chirurgie cardiaque : mâcher du chewing-gum pour éviter les complications

Les chirurgies cardiaques peuvent s’accompagner de complications digestives. Selon des chercheurs américains, le simple fait de mâcher du chewing-gum pourrait aider à relancer l’activité intestinale et accélérer la sortie du patient.

L’iléus postopératoire est un arrêt ou un ralentissement du transit intestinal après une intervention chirurgicale. Selon des médecins du Crozer-Chester Medical Center à Upland en Pennsylvanie, « ce bref arrêt du système digestif fait partie des complications les plus courantes après une chirurgie cardiaque, survenant chez 5,5% des patients ». Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème de santé majeur, l’iléus peut entraîner des crampes abdominales, des ballonnements, des nausées, des vomissements, une constipation et des difficultés à tolérer un régime alimentaire normal. Avec à la clé, une récupération plus lente et des séjours à l’hôpital plus longs.

Mais pour ces scientifiques, le simple fait de mâcher du chewing-gum pourrait aider ces patients à récupérer plus rapidement. Pour tester cette drôle d’idée, ils ont comparé 2 groupes ayant subi une chirurgie cardiaque (chirurgie à cœur ouvert élective, remplacement de la valve aortique ou une réparation de la valve mitrale). Les premiers ont ainsi reçu des chewing-gums sans sucre après leurs opérations. Les seconds, eux, n’en ont pas consommé. Résultat : seuls 0,59% mâchant de la gomme ont développé un iléus postopératoire confirmé, contre 3,43 % dans l’autre groupe.

Duper les intestins

« Nous pensons que le chewing-gum stimule les intestins leur faisant croire que la nourriture arrive », expliquent les auteurs. « C’est ce qu’on appelle l’alimentation fictive, c’est-à-dire une procédure qui imite la consommation alimentaire normale, mais où les aliments et les boissons ne sont pas réellement digérés ou absorbés. »

« Compte tenu du risque minime et du coût extrêmement insignifiant de cette intervention, l’incorporation de chewing-gum après une chirurgie cardiaque devrait être considérée comme une nouvelle norme de soins », explique le Dr Sirivan S. Seng, principal auteur de ce travail. Lequel précise que cette action permettrait d’accélérer le bon rétablissement du patient, lui permettant de sortir plus rapidement de l’hôpital.