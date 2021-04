CIVD : un syndrome associant coagulation et hémorragies

Une maladie cardiovasculaire qui entraîne à la fois une coagulation anormale et des saignements, ça existe. Elle s’appelle le syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD).

Le retrait momentané du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca a mis en lumière une maladie rare et méconnue : le syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD). Il se caractérise par « une trop grande coagulation du sang provoquée par l’utilisation par l’organisme de trop de facteurs de coagulation sanguine », indique la Société canadienne du Cancer. Résultat logique, « des caillots sanguins se forment dans la circulation sanguine et peuvent bloquer de petits vaisseaux sanguins dans les organes ou les membres ». Mais un autre résultat, moins évident et un peu paradoxal survient également : des saignements voire des hémorragies. Pourquoi ? L’utilisation par l’organisme d’une « quantité importante des facteurs de la coagulation (du fibrinogène en particulier) » entraîne un risque d’hémorragie que le corps n’a plus les moyens d’endiguer.

Les causes ? Ce syndrome peut être causé par certains types de cancers (leucémie, cancer de l’ovaire, du rein, mélanome…). Mais il peut aussi être déclenché par une sepsie sévère ou encore une réaction grave à une transfusion sanguine ou une insuffisance rénale.

Quels symptômes ? Tendance aux saignements et aux ecchymoses, fièvre, essoufflement, douleur ou enflure aux bras et aux jambes, caillots sanguins, jaunisse, dont le jaunissement de la peau et du blanc des yeux, baisse de la pression artérielle, diminution de la quantité d’oxygène dans le sang, ou hypoxie, défaillance de multiples organes, dont le foie, le cœur, le système nerveux central, les reins et les poumons.

Ces signes peuvent apparaître soudainement et mettre la vie en danger. C’est pourquoi ils doivent être traités immédiatement. Si vous ressentez ces symptômes, appelez immédiatement le 15 ou le 112.

Quelle prise en charge ? « Une transfusion de produits sanguins comme les plaquettes, les globules rouges, le plasma frais congelé ou d’autres facteurs de coagulation » peut être nécessaire. « Ces produits aident à interrompre les saignements et à remplacer les facteurs de coagulation du sang qui sont bas », précise la Société canadienne du Cancer. « Une oxygénothérapie si la quantité d’oxygène dans votre sang est faible » peut aussi être administrée. Des anticoagulants comme l’héparine peuvent aussi être indiqués.

A noter : ces accidents font partie des effets indésirables possibles du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19.