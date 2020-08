Comment appliquer votre contour des yeux ?

Des cernes, des poches sous les yeux et aussi quelques rides. Le temps qui passe s’attaque très rapidement au contour de nos yeux. Alors pour alléger le poids des ans et conserver un regard frais, n’oubliez pas d’appliquer quotidiennement un soin contour des yeux. Voici comment procéder.

Le contour des yeux est la zone la plus fine et la plus fragile du visage. Pauvre en glandes sébacées et en fibres de collagène et d’élastine, elle est en outre très sollicitée avec environ 10 000 battements de paupière par jour. Les signes dus à l’âge y apparaissent donc plus vite qu’ailleurs. Pour conserver une belle peau et faire reculer rides, ridules et marques de fatigue prématurés, appliquez votre soin de contour des yeux tous les jours, matin et soir.

Un soin à température du corps

L’objectif de ce soin spécifique est d’activer la microcirculation sans distendre la peau. Et bien entendu de l’hydrater, ce qui estompera les signes de fatigue.

Pour commencer, quel que soit le soin choisi – il doit être adapté à cette zone – prélevez-en une noisette dans vos mains préalablement lavées. « Chauffer le produit avec la pulpe des doigts pour l’amener à température de votre peau et favoriser une efficacité immédiate », conseille le laboratoire Clarins. Et ce durant 3 secondes.

Puis appliquez en appuyant légèrement de l’intérieur de l’œil vers l’extérieur. « Répétez 3 fois au-dessous puis au-dessus des yeux de l’angle interne vers l’angle externe pour respecter le sens de la circulation lymphatique », poursuit Clarins. En 6 secondes à peine vous aurez ainsi terminé votre soin du contour des yeux.