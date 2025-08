Randonnée : 8 conseils pour profiter de la nature en toute sécurité

Vous envisagez une randonnée familiale durant les vacances ? Excellente idée ! La randonnée est bienfaitrice pour le corps et l'esprit. Toutefois, avant de vous lancer, le mieux est d’anticiper les risques.

L’été, la randonnée se pratique souvent en famille. Découverte de la nature, du patrimoine, sensation de bien-être, activité sportive facilement accessible, endurance peu intense… la randonnée pédestre offre de nombreux bienfaits. Toutefois, elle n’est pas sans risque. Alors autant s’y préparer afin de ne pas se voir gâcher la balade.

Les risques sont de différentes natures. Intempéries, manque d’eau ou de nourriture, mauvais équipement, insectes et animaux sauvages… Il convient d’identifier et d’anticiper les risques pour profiter de la nature en toute sécurité.

1 – Consultez la météo

Pluie, brouillard, orage… sont autant de phénomènes météorologiques qui peuvent vous mettre en danger, rendant les chemins glissants ou la visibilité moindre.

Aussi est-il primordial de consulter la météo avant de partir et de remettre la sortie si les conditions ne s’y prêtent pas.

2 – Choisissez un parcours adapté

Planifiez un itinéraire et un niveau de difficulté adaptés à vos capacités physiques et à celles des personnes qui marcheront avec vous. Pour éviter de vous perdre et connaître le niveau de difficulté du parcours, ne suivez que des sentiers balisés.

Et avant de partir, avertissez si possible un proche de votre itinéraire et heure de retour estimée.

3 – Habillez-vous, et vos enfants, de manière adéquate !

On ne part pas randonner en sandales, encore moins en tongs ! Il est essentiel d’avoir des chaussures de randonnées robustes, que vous avez déjà portées. Veillez à mettre des vêtements adaptés aux conditions climatiques et un pantalon afin d’éviter les piqûres ou morsures. Prévoyez un vêtement imperméable pour vous protéger de la pluie et portez casquette, lunettes de soleil pour vous protéger du soleil. D’ailleurs pensez bien à appliquer de la crème solaire sur les zones exposées de votre corps.

4 – Ne vous perdez pas !

Assurez-vous que vous savez lire une carte et utiliser une boussole. Ne comptez pas que sur votre téléphone, il peut se casser ou vous pourrez traverser des zones hors réseau. Ne sortez pas des chemins balisés et repérez des points de référence sur le parcours.

5 – Buvez et mangez suffisamment

Il est important de vous hydrater régulièrement, même si vous n’avez pas soif. Emportez suffisamment d’eau pour chacun des marcheurs. Et afin de conserver assez d’énergie tout au long de l’effort, prévoyez des encas tels que des fruits secs ou des barres énergétiques.

6 – Soyez vigilants, la nature est parfois hostile

Un pantalon et des chaussures montantes devraient vous protéger des morsures de tiques ou de vipères. Evitez aussi de marcher dans les herbes hautes.

Contre les moustiques, n’hésitez pas à appliquer un répulsif cutané. Contre les guêpes et les frelons, attirés par le sucre notamment, vérifiez ce que vous mangez avant de le porter à votre bouche.

7 – N’oubliez pas la trousse de premiers secours

Morsure, chute, piqure… emporter avec soi une trousse de secours avant de partir en randonnée est primordial. Elle devra être composée de pansements et compresses pour les petites plaies, de désinfectant, de bande de contention (en cas d’entorse ou de foulure), de ciseaux, d’un tire-tique, de pansements contre les ampoules, de médicaments (antalgique, antihistaminique…), d’un sérum physiologique, de gants jetables. Eventuellement une couverture de survie pourra vous protéger du froid en cas d’immobilisation prolongée.

8 – Quoi d’autre dans le sac à dos ?

Une lampe frontale, un sifflet et un couteau suisse pourront aussi vous être utiles lors de votre périple.

Vous voici prêt, belle randonnée !