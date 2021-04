Comment bien vivre le télétravail ?

Face à la crise sanitaire majeure liée à la Covid-19, de nombreuses entreprises ont recours au télétravail. Objectif, réduire les déplacements et favoriser la distanciation sociale. A condition que cela ne se fasse pas au détriment du confort du télétravailleur.

Posté à la maison, nous sommes nombreux à négliger notre poste de travail et à faire de notre canapé et de notre table basse notre nouveau bureau. Si cette situation peut sembler plus confortable, elle ouvre la voie aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et autres douleurs dorsales. Vous devez donc vous aménager un lieu de travail à part entière et adopter la bonne gestuelle.

Quel environnement ? Idéalement, le poste de travail doit être placé dans une pièce lumineuse, avec l’écran disposé – autant que possible – à la perpendiculaire de la ou des fenêtres. Question de bon sens : l’éblouissement peut effectivement conduire à une situation de fatigue visuelle accrue. Enfin n’oubliez pas de reposer régulièrement vos yeux, prenez des pauses régulières (20 secondes toutes les 20 minutes) en regardant au loin. Le travail sur écran diminue l’amplitude et la fréquence du clignement, une des causes du syndrome de l’œil sec. N’hésitez donc pas à « forcer » ce clignement.

L’écran. Ne posez pas votre ordi portable sur les genoux mais sur un plan de travail. Le haut du moniteur doit se situer au niveau des yeux, à une distance confortable de lecture. Celle-ci correspond plus ou moins à la longueur du bras. Si vous travaillez sur un ordinateur portable, utilisez un rehausseur qui permet justement de placer le haut de l’écran à hauteur des yeux.

Votre posture générale. Les pieds doivent reposer à plat sur le sol de préférence. Voire sur un repose-pied lorsque le siège ou le plan de travail n’est pas réglable en hauteur et que vous n’êtes pas en mesure de poser vos pieds à plat. Lorsque vous utilisez le clavier, l’angle du coude est droit ou légèrement obtus. Les avant-bras sont proches du corps. Le dos, droit ou légèrement en arrière, soutenu par le dossier.

Fauteuil. Si vous le pouvez, privilégiez un fauteuil de bureau (et pas une chaise de la salle à manger qui aura vite fait de vous casser le dos). Son dossier et son assise doivent être réglables, au même titre que les accoudoirs (en hauteur). Ces derniers doivent être disposés afin de supporter les avant-bras sans soulever les épaules. L’assise doit également être profonde afin de vous donner la possibilité d’appuyer le bas du dos sans que le bord avant n’exerce de pression derrière les genoux.

Luttez contre l’isolement professionnel… sinon c’est la déprime assurée. Ayez des horaires de communication fixes avec vos collègues. Discuter est essentiel… Et permet de s’assurer que tout le monde va bien.