Comment choisir un bon saumon fumé ?

Le réveillon de Noël approche et certains mets sont incontournables sur la table de la fête. Parmi eux, le saumon fumé tient bonne place. Pour bien le choisir, suivez ces quelques pistes.

Tout d’abord, faut-il privilégier le saumon sauvage ou le saumon d’élevage ? Voici ce que vous devez savoir pour choisir. « L’avantage du saumon sauvage est qu’il est riche en astaxanthine, un colorant naturel présent dans les crevettes qui lui donne sa couleur rouge, qui est également un excellent antioxydant ! », indique le site Yuka. « À l’inverse, le saumon d’élevage est naturellement gris en raison de son alimentation. C’est pourquoi les éleveurs ajoutent une version synthétique de l’astaxanthine. »

De plus « les saumons d’élevage font souvent l’objet d’une administration importante d’antibiotiques (principalement pour le non bio) ». A l’inverse, le saumon sauvage est plus contaminé en métaux comme le mercure. C’est pourquoi, quoi qu’il en soit, il est recommandé d’en consommer occasionnellement, une fois par semaine maximum. Pas de problème pour le réveillon !

Fumé au feu de bois, non congelé, labels

Autre élément à prendre en compte : le fumage. « Choisissez un saumon fumé au bois de hêtre ou de chêne plutôt que fumé tout court, sans aucune précision derrière », recommande le blog culinaire Papilles et pupilles. Pourquoi ? « Cela signifie qu’on l’a vaporisé de fumée liquide. » Préférez également les poissons n’ayant jamais été préalablement congelé.

A l’achat, l’aspect peut aussi vous guider. Les tranches doivent être larges et de couleur homogène, « ce qui est le signe d’un poisson ayant eu le temps de grandir », précise l’association Que Choisir. « La couleur est franche, homogène qu’elle soit claire ou foncée, et légèrement brillante sur toute la tranche. Les tranches peuvent être striées de petites lignes blanches bien dessinées mais pas trop larges, alors signe d’un poisson trop gras. »

Vous pouvez aussi vous appuyer sur les labels, comme le Label Rouge ou le label AB qui vous garantiront un taux de matières grasses restreint pour le premier et des conditions d’élevage plus respectueuses de l’animal et de l’environnement pour le second.

A noter : Choisissez une date de limite de consommation la plus éloignée possible car le saumon fumé s’oxyde vite.