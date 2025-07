Canicule : quelles boissons privilégier ?

Les fortes chaleurs renforcent le risque de déshydratation puisqu’on perd davantage de sueur. Pour prévenir ce risque, il est important de boire toute la journée en quantité suffisante. Si l’eau reste l’unique boisson indispensable à notre organisme, il est possible de varier les apports hydriques.

L’eau est évidemment la boisson à privilégier en cas de fortes chaleurs. Elle est naturelle, sans sucre ni calorie, et simple à absorber pour l’organisme. Il est conseillé de boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à 2 litres par jour.

L’eau vous ennuie ? N’hésitez pas à lui apporter votre touche personnelle en préparant des eaux infusées ou aromatisées ! Citronnade, concombre, feuilles de menthe, bâton de cannelle, gingembre frais, fruits rouges, quelques gouttes d’eau de fleur d’oranger ou de rose… Les options sont nombreuses, soyez inventif ! En plus de l’eau pure, vous pouvez aussi compléter avec des tisanes ou infusions (camomille, menthe, verveine). Par exemple le soir avant d’aller au lit.

Du lait, des infusions, de l’eau de coco

Si rien ne remplacera l’eau, des alternatives, à consommer avec modération, sont également envisageables. C’est le cas du thé et du café, qui sont diurétiques à haute dose. Vous pouvez toutefois boire une ou deux tasses de café ou un bol de thé, qui contribueront à votre hydratation.

Le lait de vache est parfois présenté, selon plusieurs études, comme plus hydratant que l’eau ! Le lait contient en effet près de 90 % d’eau et des électrolytes qui favorisent l’équilibre des fluides. Toutefois, il reste calorique, riche en graisse et peut être difficilement digeste pour une large partie de la population, notamment en cas de fortes chaleurs. Pour ceux qui le digèrent bien, boire un verre de lait le matin ou à l’heure du goûter peut être une option supplémentaire pour varier ses apports hydriques.

Autre possibilité ? Le smoothie, un mélange de fruits mixés et d’eau ou de lait. Riche en fibre, il est conseillé de le préparer soi-même afin de s’assurer qu’il ne soit pas trop sucré. L’eau de coco, riche en électrolytes, présente un bon apport hydrique. Mais elle reste sucrée et doit donc être bue avec modération.

Pensez aux aliments riches en eau !

Si vous rencontrez des difficultés à avaler les liquides ou tout simplement pour varier les plaisirs, il existe des alternatives à l’eau dans l’alimentation. Des fruits comme les melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes et des crudités comme les concombres, les tomates constituent de bonnes sources d’eau.

On préférera un fruit entier à un jus de fruit même si les deux présentent une teneur en eau élevée : la rétention hydrique est en effet plus lente avec un fruit entier grâce notamment aux fibres. Fibres qui permettront également d’absorber le sucre plus lentement contrairement aux jus de fruits qui sont des concentrés de sucres rapides.

Les boissons à éviter

Il est recommandé de ne pas consommer d’alcool en cas de fortes chaleurs car elle altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation. Attention aussi aux boissons très sucrées comme les sodas qui, si elles sont rafraîchissantes, peuvent également favoriser la déshydratation, dans un contexte de fortes chaleurs et bues en trop grande quantité. Le glucose en excès dans le sang dépasse la capacité des reins à réabsorber, il est alors éliminé dans l’urine, et l’eau avec lui.

À noter : malgré la tentation, évitez de boire de l’eau glacée lorsqu’il fait très chaud. Boire une boisson très froide peut provoquer la constriction des vaisseaux sanguins autour de l’estomac, ralentissant la digestion et entraînant de possibles crampes d’estomac.