Comment expliquer les dépressions professionnelles ?

Le travail fragilise la santé mentale. Au point d’accentuer les dépressions et les tentatives de suicide. Quels facteurs professionnels augmentent le risque de mettre fin à ses jours ?

Le stress, le manque d’autonomie, la charge de travail et les capacités d’organisation pour honorer nos tâches constituent les quatre causes principales de souffrance au travail pouvant provoquer une dépression. Et pis encore, pousser les travailleurs à mettre fin à leurs jours.

Un point confirmé par des chercheurs américains* auprès de 3 148 travailleurs du Wisconsin. Le suivi s’est établi sur 20 ans, période pendant laquelle 211 décès ont été rapportés dans cette même population. Les décès professionnels étaient corrélés avec ces 4 facteurs de risque.

« En revanche, une charge de travail va de pair avec une bonne santé physique et une diminution du risque de décès, si tant est que le salarié dispose de responsabilités », contrebalance le Pr Erik Gonzalez-Mulé, principal auteur de l’étude. « Nous pensons que le contrôle que chacun exerce sur son travail couplé aux ressources cognitives permettent de compenser l’effet du stress professionnel. »

Plus de souplesse

Des leviers pour améliorer cette situation ? « Les manageurs doivent créer les conditions de travail pour que l’employé gagne en responsabilité, et quand cela n’est pas possible, faire en sorte de ne pas surcharger leur planning », répond le Pr Gonzalez-Mulé. « Il est aussi possible de laisser les salariés s’organiser pour atteindre leurs propres objectifs. »

Autant de points importants dans le contexte post-confinement : pendant l’épidémie et aujourd’hui encore, nos rapports professionnels à la confiance et à l’autonomie ont été chamboulés du fait du télétravail, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais pour les chercheurs, les stratégies déployées pour s’adapter peuvent constituer une opportunité pour améliorer des situations parfois délétères.

*Indiana University Kelley School of Business