Comment réagir en cas de coup de chaleur ?

Un coup de chaleur est à prendre au sérieux. Notamment si la victime est un enfant. Voici les mesures à mettre en oeuvre si vous êtes victime ou témoin de cette situation.

Fièvre élevée, rougeur du visage, maux de tête, forte sensation de soif voire des vomissements et des troubles de la conscience… Voici les symptômes d’un coup de chaleur si ceux-ci apparaissent après une exposition à de fortes températures.

Si un de vos proches présente ces signes, « transportez-le dans un endroit frais, déshabillez-le au maximum, allongez-le et rafraîchissez-le en l’enveloppant dans un drap humide et frais ou en lui appliquant un linge humidifié à l’eau froide sur le visage et le corps », recommande la Croix Rouge française.

« Si la personne est consciente, faites-lui boire de l’eau fraîche très souvent et en petite quantité pour éviter une déshydratation », poursuit l’ONG. Dans le cas contraire, « si elle est inconsciente et respire normalement, mettez-la en position latérale de sécurité et prévenez immédiatement les secours ».

Une urgence chez l’enfant

Dans tous les cas, et même si l’état de la victime s’améliore rapidement, il est conseillé de consulter un médecin, surtout s’il s’agit d’un enfant. En effet, « suite à un coup de chaleur, un bébé ou un jeune enfant peut souffrir de déshydratation et en mourir ».

Ainsi, n’hésitez pas à appeler immédiatement le 15 si la petite victime présente l’un ou plusieurs des symptômes suivants : pleurs, fatigue et abattements (yeux cernés), troubles de conscience, sécheresse des muqueuses (dessèchement de la langue et des lèvres), observation d’un pli cutané (quand on pince la peau de l’enfant, elle reste plissée plus longtemps que normal. Trop sèche, elle a perdu son élasticité).