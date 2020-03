Confinement : comment garder la forme à la maison?

L’attestation de déplacement dérogatoire fait bien mention de sorties possibles « à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle ». Mais cette activité peut aussi être envisagée à domicile, sans matériel spécifique. La preuve…

« Ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’il faut arrêter toute activité physique », affiche le ministère des sports sur son site Internet. Lequel préconise « Une heure par jour pour les enfants et les adolescents et 30 minutes pour les adultes ».

Pour cela, sachez que de nombreux exercices ne nécessitent pas d’équipements spécifiques. Vous téléphonez ? Profitez-en pour marcher. Et lorsque vous passez du temps devant votre ordinateur ou la télévision, levez-vous toutes les deux heures pour marcher quelques minutes et vous étirer. « L’idéal est de se lever toutes les heures et de se dégourdir les jambes à l’intérieur ou dans votre jardin », souligne le ministère. Avant d’ajouter : « Vous pouvez aussi regarder la télévision debout »…

Gainage, renforcement musculaire

Vous avez une chaise ? Deux bouteilles d’eau ? Vous voilà équipé pour réaliser quelques exercices de renforcement musculaire au niveau des biceps, triceps, épaules et dos. De quelles façons ? Toutes les réponses ici, schémas à l’appui.

De la même façon, si vous parvenez à mettre la main sur une corde à sauter, ne vous privez pas de quelques exercices. En douceur bien sûr. De quoi tonifier votre système cardio-vasculaire et renforcer vos épaules, fessiers, cuisses et même les abdominaux. Une autre idée ? Réaliser des exercices de gainage comme la planche : en position horizontale, appuyé sur les avant-bras, jambes tendues, sur la pointe des pieds.

Des applis en libre accès

Enfin, sachez que le ministère des sports a conclu des partenariats avec les promoteurs des applications Be Sport, My Coach et Goove app. Celles-ci « s’engagent à proposer gratuitement, dans les jours à venir, aux Françaises et aux Français, leurs contenus conçus par des professionnels du sport, mais également de la santé et de l’activité physique adaptée », souligne-t-il. Vous y retrouverez en accès libre, des séances d’entraînement variées à base d’exercices de renforcement musculaire, de proprioception etc… De quoi varier un peu les journées de confinement, d’autant plus que de nombreux exercices peuvent aussi être réalisés en famille.