Confinement : des adolescents reposés… mais dépressifs ?

Pendant le confinement, le changement de rythme semble avoir été bénéfique au sommeil des adolescents. Un effet positif… annulé par l’augmentation du risque de dépression.

Privés de lycées, de sorties de jour comme de nuit : pendant les différents confinements, le rythme de vie des adolescents s’est vu nettement perturbé. Des chercheurs suisses ont voulu en savoir davantage et ont mené une enquête en ligne auprès de 8 972 adolescents, entre mai et juin 2020, dans les premiers temps de l’épidémie donc. Tous ont été recrutés dans la ville de Zurich. Le groupe contrôle a été composé à partir d’un échantillon observé avant la pandémie, entre mai et juillet 2017.

Plusieurs points étaient questionnés dans l’étude : les phases d’éveil-sommeil, l’état de santé, la consommation de caféine et d’alcool. Mais aussi la survenue de symptômes dépressifs.

1h30 de sommeil supplémentaire

Résultats, pendant la fermeture des lycées, les jeunes dormaient en moyenne 1h30 de plus par jour… La consommation de caféine et d’alcool était diminuée. L’augmentation de la durée du sommeil allait de pair avec une amélioration de l’état de santé et de bien-être (« le niveau d’énergie, IMC, l’occupation du temps libre, la sensation d’avoir assez de temps pour soi… »).

En revanche, les symptômes dépressifs liés à la situation de confinement étaient associés à une dégradation de l’état de santé, « avec une accentuation de l’isolement et de l’anxiété chronique ».