Corps et anatomie : que sont les fascias ?

Longtemps ignorés par la science, les fascias sont aujourd’hui considérés à leur juste valeur. Mais à quoi servent ces fines membranes enveloppant tous nos organes ? Explications.

Les fascias entourent toutes les structures de nos organes, des os aux muscles en passant par les nerfs. De quoi sont-ils fait ? De tissu conjonctif, composé de protéines (collagène), de sucre et d’eau. Un tissu assurant plusieurs fonctions : un rôle de soutien, de nutrition et d’échange au niveau cellulaire.

Les fascias permettent à la fois de séparer les organes entre eux tout en les reliant de la surface de la peau jusqu’au point le plus profond de l’organisme. Et donc de maintenir nos corps en position debout. Pour vous faire une image la plus juste possible des fascias, il faut vous imaginer un tissu aussi fin et connecté qu’une toile d’araignée. Les fascias forment un réseau que l’on considère aujourd’hui comme un organe à part entière, véritablement reconnu depuis les années 2000 seulement, même s’il avait été décrit pour la première fois sous la plume de Xavier Bichat en 1816.

Les deux fascias les plus connus sont le péricarde situé tout autour du cœur et les méninges enveloppant le cerveau.

Ostéopathie, fasciathérapie

Les fascias sont le plus souvent fragilisés en cas de mauvaise posture, de manque d’activité physique, de stress, de carence en eau. En ostéopathie, il existe un lien entre le mal de dos, choc émotionnel et les fascias. Sous l’effet du choc, les fascias libèrent en effet une substance impliquée dans la contraction des vaisseaux sanguins à l’origine du mal de dos aigu. Ce serait d’ailleurs l’explication des maux de dos chroniquement rapportés chez certaines personnes sujettes au stress. La douleur éprouvée est d’autant plus intense que les fascias dorsaux se trouvent particulièrement innervés et connectés à de nombreuses cellules de la moelle épinière.

Du fait de l’important degré de connexion entre les organes via les fascias, une douleur peut être délocalisée : « un pincement au niveau du nerf du coude par enraidissement du tissu conjonctif peut déclencher des engourdissements ou douleurs à la main », décrivent les auteurs du site www. satisform.fr.

En cas de douleurs, certains ostéopathes ou kinésithérapeutes travaillent ainsi sur les fascias pour agir sur les organes en profondeur. La fasciathérapie* se concentre elle exclusivement sur les fascias. Un travail et donc une amélioration du ressenti peut être obtenu en agissant sur les fascias.

Chocs psychologiques, douleur, inflammation

Grâce à leur tonicité et à leur élasticité, les fascias peuvent en effet absorber et « répartir de manière harmonieuse les chocs physiques et psychologiques auxquels nous sommes continuellement soumis ».

Les fines membranes que sont les fascias sont aussi capables « de se contracter et d’influencer la dynamique musculaire, articulaire, la biologie et l’ensemble du bon fonctionnement de notre corps. Ils jouent ainsi un rôle essentiel dans la transmission des forces et dans le contrôle du mouvement, dans la douleur et l’inflammation ou encore dans la conscience du corps et de soi », relaient les spécialistes du site www.fasciafrance.fr.

*approche non reconnue par la sécurité sociale qui se complète au diagnostic médical